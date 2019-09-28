Умер советский и российский режиссер и актер Марк Захаров

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал директор театра Ленком Марк Варшавер агентству ТАСС.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

Захаров широко известен в качестве кинорежиссера. Он поставил телефильмы: "Стоянка поезда - две минуты" (1972, вместе с Александром Орловым), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1976), "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" по пьесе Григория Горина (1982), "Формула любви" по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро" (1984) и "Убить дракона" по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон" (1988).