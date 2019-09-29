"Давайте негромко": Марк Захаров и его пять легендарных киноработ

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

Он возглавлял Ленком с 1973 года. За это время он поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Поминальная молитва" и "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Но зрители хорошо запомнили его пять киноработ:

"Давайте негромко"

В 1978 на экраны вышел фильм "Обыкновенное чудо" по сказке Евгения Шварца. Он стал настоящим хитом своего времени и остается до сих пор. Юные Александр Абдулов и Евгения Симонова вызывают неподдельный трепет, а как хорош Андрей Миронов в роли министра-администратора и коварного соблазнителя. Уникальный стиль повествования, смены кадров и динамика делают этот фильм неповторимым и особенным. Чем-то, что граничит с магией театра, но яро и незаметно переносит нас в волшебный мир кино.

В фильме периодически демонстрируется гравюра с летящим драконом. Ее разрезают ножом, а в последних кадрах стирают тряпкой со стекла, как пыль. Автор гравюры Йоханнес Занн (Johannes Zahn), называется она The radiating eye. Эта работа входит в трактат 18 века о том, что такое угол зрения.

"Лед тронулся, господа присяжные"

1976 году на советские экраны вышла картина "12 стульев". Это была фантастическая экранизация легендарного романа Ильфа и Петрова. Этот фильм снял Марк Захаров. В главной роли играл друг режиссера Андрей Миронов. До этого он пробовался в "12 стульев" Леонида Гайдая, но не был утвержден. Роль Миронова в этой киноработе стала яркой жемчужиной в биографии артиста, а сам фильм вошел в "золотой фонд" советского кинематографа.

"Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!"

1979 год ознаменовался выходом на экраны еще одной успешной картины Марка Захарова - "Тот самый Мюнхгаузен". Это была уже знакомое зрителям абсурдно-фантастическое повествование с шикарным сценарием. Реплики героев моментально ушли в народ и разошлись на цитаты. Актерский состав был по-настоящему звездным. Кстати, здесь состоялась и одна из первых ролей Леонида Ярмольника.

Александр Абдулов во время съемок отказался от каскадера и выполняя прыжок с забора сломал палец на ноге. Съемку с оленем тоже снимали с трудом - с "вишневым деревом" на голове ходил балетмейстер из Театра оперетты.

"Сердце подвластно разуму. Чувства подвластны сердцу. Разум подвластен чувствам. Круг замкнулся"

В 1984 году Марк Захаров снимает "Формулу любви". Это вновь плеяда звезд - Александр Абдулов, Семен Фарада, Леонид Броневой, Татьяна Пельтцер и многие другие. В съемках приняла участие и дочь режиссера - Александра Захарова, которая исполнила яркую роль крестьянки.

Основой для сценария стало мрачное произведение Алексея Толстого под названием "Лунная сырость", которое позже автор переименовал в "Граф Калиостро". Григорий Горин и Марк Захаров превратили это оккультное повествование в сатирическую комедию, снабдив его емкими фразами, которые стали крылатыми.

"Единственный способ избавиться от Дракона - это иметь своего собственного"

В 1988 году Марк Захаров выпускает на экраны мрачный фильм-притчу "Убить дракона". Это тяжелый, антиутопический фильм. По мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон". Режиссер снова окунает зрителя в сказачный мир, где постоянным остается чувство déjà vu. Главные роли исполнили Александр Абдулов, Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Александра Захарова, Евгений Леонов, Александр Збруев, Семен Фарада.

Режиссер будто бы создал целую Вселенную - от героев "Формулы любви" до "Обыкновенного чуда". Во время просмотра, перестаешь сомневаться в том, что это вымысел - это становится просто другой реальностью.

В финале мы наблюдаем камео Марка Анатольевича - Эльза прощается с Ланцелотом и уходит, на заднем плане мы видим режиссера. Быть может он так прощался с кинематографом. Потом Марк Захаров работал только в театре.