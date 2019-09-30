Сергей Лазарев показал годовалую дочь

В мае этого года в СМИ появилась информация о том, что популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Журналисты "Комсомольской правды" связались тогда с певцом и попросили его прокомментировать эту новость.

На вопрос корреспондента издания, можно ли его поздравить с рождением дочери, Сергей посмеялся и ответил:

"Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов.

Как же люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!".

При этом Сергей добавил, что если он и задумается о втором ребенке, то пресса долго не будет ничего об этом знать.

Однако накануне, 29 сентября, Лазарев стал главным героем программы "Секрет на миллион", где решил открыть свою главную тайну. Оказывается, год назад он стал папой во второй раз - суррогатная мать родила ему дочь Анну. Она и Никита, сын Сергея, "полноценные брат и сестра", поскольку донором яйцеклетки стала одна и та же женщина.

"У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик", - признался в эфире артист. Малышка родилась с весом 3 700 граммов и ростом 52 сантиметра. Сергей отметил, что, как и в прошлый раз, хотел сохранить рождение ребенка в секрете: "Чтобы все спокойно было, без разговоров и лишних кривотолков. Хотелось наслаждаться жизнью, семьей и оставить все в кругу семьи...

Первое время, когда она лежала в кроватке, было несложно прятать. Сейчас все чаще мы на прогулках, она делает свои первые шаги, и уже сложно скрывать. Да и не хочу.

Сейчас мне нужно выдохнуть и просто насладиться счастьем".

Почти сразу после выхода программы, в которой он раскрыл свой секрет, Лазарев наконец-то поделился первой фотографией с обоими своими детками.

"Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю! Мои детки!"