Сергей Лазарев показал годовалую дочь

Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир- Никитушка , Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки! ❤️❤️❤️ #НикитаСергеевич #АннаСергеевна #Лазаревы P.s. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня выслушал меня в передаче «Секрет на Миллион» , каждому кто прожил со мной все то, о чем я рассказывал, каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям , и радовался моим семейным радостям. Директ разрывается от поздравлений! Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью , в разы больше негативно настроенных.... Отдельная благодарность Лере Кудрявцевой @leratv ❤️, и всей команде программы «Секрет на Миллион» , которая готовила к выпуску эту эмоциональную передачу! Спасибо моей семье , а также Мише и Владу Топаловым, что так согласились на такой публичный разговор на очень личные темы! Спасибо, я очень счастлив! А недоброжелателям, завистникам я хочу сказать- Не судите, да не судимы будете! Добра и мира всем вам! Я вас люблю!!!