Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

"Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов.

На что Лазарев ответил, что его сын проводит много времени среди сверстников и ему вполне хватает общения в детьми.

При этом Сергей добавил, что если он и задумается о втором ребенке, то пресса долго не будет ничего об этом знать. Так, кстати, произошло, когда родился Никита - о его появлении на свет общественности стало известно только через два года.