Пн, 27.05.2019
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Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Из первых уст!

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ФОТО: скриншот instagram.com/lazarevsergey

Как сообщал накануне Русский TVNET, в СМИ появилась информация о том, что популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Журналисты "Комсомольской правды" связались с певцом и попросили его прокомментировать эту новость.

На вопрос корреспондента издания, можно ли его поздравить с рождением дочери, Сергей посмеялся и ответил:

"Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов.

Как же люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!".

Тогда журналист поинтересовался, не просит ли Никита братика или сестричку.

На что Лазарев ответил, что его сын проводит много времени среди сверстников и ему вполне хватает общения в детьми.

При этом Сергей добавил, что если он и задумается о втором ребенке, то пресса долго не будет ничего об этом знать. Так, кстати, произошло, когда родился Никита - о его появлении на свет общественности стало известно только через два года.

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