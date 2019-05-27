Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери
Как сообщал накануне Русский TVNET, в СМИ появилась информация о том, что популярный российский исполнитель Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Журналисты "Комсомольской правды" связались с певцом и попросили его прокомментировать эту новость.
На вопрос корреспондента издания, можно ли его поздравить с рождением дочери, Сергей посмеялся и ответил:
"Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов.
Как же люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!".
Тогда журналист поинтересовался, не просит ли Никита братика или сестричку.
На что Лазарев ответил, что его сын проводит много времени среди сверстников и ему вполне хватает общения в детьми.
При этом Сергей добавил, что если он и задумается о втором ребенке, то пресса долго не будет ничего об этом знать. Так, кстати, произошло, когда родился Никита - о его появлении на свет общественности стало известно только через два года.