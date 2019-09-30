В Китае с помощью дронов поймали преступника, который 17 лет провел в бегах

Полиция провинции Юньнань в начале сентября получила весть о приблизительном местонахождении 63-летнего преступника.

Когда с помощью привычных методов поймать преступника не удалось, полиция прибегла к помощи дронов.

С их помощью на обрыве была замечена синяя металлическая плита, а также отходы. Это указало на то, что кто-то в пещере обосновался и живет.

Полицейские обнаружили там разыскиваемого преступника. Он так долго провел в удалении от людей, что ему было сложно изъясняться с полицией.