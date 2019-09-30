Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

В Китае с помощью дронов поймали преступника, который 17 лет провел в бегах

ФОТО: Jonšaņas apgabala policija

Полиция Китая задержала осужденного за торговлю людьми, который 17 лет назад сбежал из тюрьмы и все это время находился в бегах, передает BBC. Преступник скрывался в горах и избегал других людей, однако полиции наконец удалось его поймать при помощи дронов. 

Полиция провинции Юньнань в начале сентября получила весть о приблизительном местонахождении 63-летнего преступника.

Когда с помощью привычных методов поймать преступника не удалось, полиция прибегла к помощи дронов.

С их помощью на обрыве была замечена синяя металлическая плита, а также отходы. Это указало на то, что кто-то в пещере обосновался и живет. 

Полицейские обнаружили там разыскиваемого преступника. Он так долго провел в удалении от людей, что ему было сложно изъясняться с полицией.

Его отправили обратно в тюрьму. Он осужден за торговлю людьми, а в 2002 году он бежал из места заключения. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ