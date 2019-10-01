Задержанный KNAB член правления LVC Стродс освобожден от должности

Как сообщили в министерстве, недоверие Стродсу выражено в связи с процессуальными действиями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Министерство считает, что высказанные бюро подозрения крайне серьезны и не совместимы с дальнейшим выполнением Стродсом его обязанностей, так как это подрывает репутацию предприятия и вредит интересам общества.

Также принято решение немедленно начать углубленную проверку процедур закупок LVC с привлечением независимых аудиторов.

Как сообщалось, сегодня Стродс был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). У него также был произведен обыск.

В KNAB ранее сообщили, что сегодня проводились неотложные уголовно-процессуальные действия, в том числе не менее 15 санкционированных обысков.

Эти действия проводились на основании подозрений в возможных преступных деяниях должностного лица в процессе закупок в дорожно-строительной отрасли. Также должностное лицо не соблюдало установленных для него ограничений.

Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 гг. предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.

В настоящее время в рамках процесса задержаны два человека.

Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.