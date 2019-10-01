Задержанный KNAB член правления LVC Стродс освобожден от должности
Министерство сообщения как держатель долей капитала Latvijas valsts ceļi (LVC) освободило от должности члена правления предприятия Эдгара Стродса.
Как сообщили в министерстве, недоверие Стродсу выражено в связи с процессуальными действиями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Министерство считает, что высказанные бюро подозрения крайне серьезны и не совместимы с дальнейшим выполнением Стродсом его обязанностей, так как это подрывает репутацию предприятия и вредит интересам общества.
Также принято решение немедленно начать углубленную проверку процедур закупок LVC с привлечением независимых аудиторов.
Как сообщалось, сегодня Стродс был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). У него также был произведен обыск.
В KNAB ранее сообщили, что сегодня проводились неотложные уголовно-процессуальные действия, в том числе не менее 15 санкционированных обысков.
Эти действия проводились на основании подозрений в возможных преступных деяниях должностного лица в процессе закупок в дорожно-строительной отрасли. Также должностное лицо не соблюдало установленных для него ограничений.
Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.
Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 гг. предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.
В настоящее время в рамках процесса задержаны два человека.
Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.
Стродс работал членом правления LVC с 2013 года. Ранее он был членом правления предприятия Rīgas ūdens, директором департамента сообщения Рижской думы.