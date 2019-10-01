В США охрана тюрьмы не может найти заключенного. Один раз он уже сбегал

Адамс заключен в тюрьме средне-строгого режима: вокруг неё забор под высоким напряжением. Из этой тюрьмы есть только два выхода, однако, судя по видео, полученным с камер наблюдения, через них пропавший мужчина не выходил.

В настоящее время департамент исправительных учреждений Арканзаса начал масштабную операцию по поиску Адамса, который отбывает пожизненное заключение без права на досрочное освобождение за похищение и убийство 25-летнего мужчины и нападение на его жену в 1994 году.

Вне тюрьмы преступника разыскивают кинологи с собаками, вертолёты, дроны и конные патрули. Саму тюрьму уже прочесали полностью.

Этот побег для Адамса стал вторым. Первая попытка была совершена в 2009 году, когда он вместе с другим заключенным смог выбраться из другой тюрьмы в Арканзасе. На них была надета форма охранников, которую шили сами заключенные. Преступники в ней вышли на свободу через главный вход. На парковке их ждал автомобиль, оставленный подельниками и они просто уехали.