В Риге выступит Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян, известный комик и один из главных резидентов шоу Comedy Club на ТНТ, выступит в Риге в новом амплуа - на своем сольном концерте Гарик впервые покажет зрителям популярный сегодня жанр стендап в собственном уникальном исполнении.

Стендап - это настоящий тренд в юморе, это вечер честных и смешных историй, в которых нет цензуры или неудобных тем. Повышенный интерес к этому жанру обусловлен тем, что артист рассказывает о себе, делится своими мыслями и тем самым каждый может заглянуть в открытую дверь в жизнь человека, стоящего на сцене.