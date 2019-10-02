Ср, 2.10.2019
Использованная одежда попадает напрямую в мусорники - в Латвии нет ни одного завода, который перерабатывал бы текстиль, а это означает, что 40 000 тонн тряпья в год просто закапывают. Эвия Хаука, журналист TVNET

В Риге выступит Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян

ФОТО: Пресс-фото

В среду, 23 октября, в концертном зале Дома Конгрессов пройдет первый сольный стендап-концерт Гарика Мартиросяна.

Гарик Мартиросян, известный комик и один из главных резидентов шоу Comedy Club на ТНТ, выступит в Риге в новом амплуа - на своем сольном концерте Гарик впервые покажет зрителям популярный сегодня жанр стендап в собственном уникальном исполнении.

Стендап - это настоящий тренд в юморе, это вечер честных и смешных историй, в которых нет цензуры или неудобных тем. Повышенный интерес к этому жанру обусловлен тем, что артист рассказывает о себе, делится своими мыслями и тем самым каждый может заглянуть в открытую дверь в жизнь человека, стоящего на сцене.

Зритель сможет целый концерт получать удовольствие от живого юмора Гарика Мартиросяна, его интеллектуального шарма и зрелого взгляда на мир. 

Вход на мероприятие с 19.00, начало в 20.00. 

Билеты можно приобрести на портале Biļešu serviss.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ