Эксклюзив TVNET: Прославленный фотограф, ищущий по всему миру "рыжую красоту", рассказал, что нашел в Риге
С 11 по 14 сентября в Риге гостил фотограф из Лос-Анджелеса Брайан Даулинг, получивший мировое признание за свой проект "Рыжая красота" (Redhead Beauty), героинями которого стали натуральные рыжеволосые девушки со всего мира. В интервью TVNET он поделился своими впечатлениями от посещения латвийской столицы в поисках героинь для второй части своего фотопроекта.
- Сколько натуральных рыжих из Латвии с тобой связались после того, как было опубликовано приглашение стать твоими моделями?
- Я не знаю, сколько из них натуральных, а сколько - перекрашенных, но мне написали примерно 200 человек. Думаю, что половина из них от природы рыжие, а вторая половина - все остальные.
Очень много было фотографий малышей и посланий забавных людей, которые сообщали, что в каком-то магазине работает рыжеволосая девушка, поэтому я должен туда пойти.
Но я не сталкер.
- В итоге скольких латвийских рыжеволосых тебе удалось запечатлеть?
- Я ответил примерно 40-50 желающим, но выбрал лишь десять из них, которые показались мне наиболее интересными для второй фотокниги. В итоге же остались восемь. Одна отменила встречу из-за дождя. [...] Другая не смогла, потому что оба ее ребенка были больны. Но в целом я доволен проделанной работой.
- Как тебе понравилась Рига?
- В основном было достаточно ветрено, но мне еще посчастливилось поймать последние лучи солнца. Видел, как дети возле парка недалеко от Агенскалнса стряхивали яблоки с дерева и смеялись над женщинами, идущими по песку на высоких каблуках. Еще мне показали Латвийскую Национальную библиотеку.
Некоторые модели рекомендовали мне хорошие рестораны, но я простой парень, хотя я из Лос-Анджелеса. Хотите - верьте, хотите - нет, но больше всего мне понравилось в "Лидо".
Я ел там два вечера из проведенных в Риге. Скидка 50% после 19:30 - это невозможно пропустить.
Когда я поехал в Минск, то обрадовался, увидев там тоже "Лидо", но это была лишь плохая копия. В Риге я пробыл всего четыре дня, и знаю, что многое еще не увидел в городе, но мне понравилось.
- Где ты остановился в Риге?
- Снимал квартиру недалеко от Театра "Дайлес". Немногое знал до того о Риге, но это было отличное место -
несколько минут хотьбы до Старого города, хорошие кафе поблизости, шоколадная фабрика "Лайма" и Таллинский квартал, где можно увидеть отличные образцы уличного искусства.
А еще надо было прихватить с собой баскетбольный мяч, посколку рядом были как раз предусмотренные для басктбола спортивные площадкиi.
- Когда выйдет в свет твоя вторая книга, в которой мы сможем увидеть латвийских рыжеволосых красавиц?
- Она уже завершена примерно на 70%. На данный момент я посетил 40 из 50 стран, предвтавительниц которых хочу включить в эту книгу. В основном это европейские страны.
В предстоящие полгода я собираюсь в Израиль, Иорданию, Грузию, Армению, Бразилию и Мексику, в начале следующего лета поеду в Исландию, затем - в Соединенное Королевство, а потом - в США.
Книга будет выпущена в сентябре 2020 года. Если кто-то заинтересован в покупке первой книги, несколько ее экземпляров есть еще на www.redheadbeauty.org.
Галерея: Латвийские модели Брайана Даулинга
Стоит отметить, что в числе выбранных прославленным фотографом рыжеволосых латвийских красавиц оказалась и звезда YouTube, блогер и актриса Эвелина Паркере.
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