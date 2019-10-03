Эксклюзив TVNET: Прославленный фотограф, ищущий по всему миру "рыжую красоту", рассказал, что нашел в Риге

- Сколько натуральных рыжих из Латвии с тобой связались после того, как было опубликовано приглашение стать твоими моделями?

- Я не знаю, сколько из них натуральных, а сколько - перекрашенных, но мне написали примерно 200 человек. Думаю, что половина из них от природы рыжие, а вторая половина - все остальные.

Очень много было фотографий малышей и посланий забавных людей, которые сообщали, что в каком-то магазине работает рыжеволосая девушка, поэтому я должен туда пойти.

Но я не сталкер.

- В итоге скольких латвийских рыжеволосых тебе удалось запечатлеть?

- Я ответил примерно 40-50 желающим, но выбрал лишь десять из них, которые показались мне наиболее интересными для второй фотокниги. В итоге же остались восемь. Одна отменила встречу из-за дождя. [...] Другая не смогла, потому что оба ее ребенка были больны. Но в целом я доволен проделанной работой.

- Как тебе понравилась Рига?

- В основном было достаточно ветрено, но мне еще посчастливилось поймать последние лучи солнца. Видел, как дети возле парка недалеко от Агенскалнса стряхивали яблоки с дерева и смеялись над женщинами, идущими по песку на высоких каблуках. Еще мне показали Латвийскую Национальную библиотеку.

Некоторые модели рекомендовали мне хорошие рестораны, но я простой парень, хотя я из Лос-Анджелеса. Хотите - верьте, хотите - нет, но больше всего мне понравилось в "Лидо".

Я ел там два вечера из проведенных в Риге. Скидка 50% после 19:30 - это невозможно пропустить.

Когда я поехал в Минск, то обрадовался, увидев там тоже "Лидо", но это была лишь плохая копия. В Риге я пробыл всего четыре дня, и знаю, что многое еще не увидел в городе, но мне понравилось.

- Где ты остановился в Риге?

- Снимал квартиру недалеко от Театра "Дайлес". Немногое знал до того о Риге, но это было отличное место -

несколько минут хотьбы до Старого города, хорошие кафе поблизости, шоколадная фабрика "Лайма" и Таллинский квартал, где можно увидеть отличные образцы уличного искусства.

А еще надо было прихватить с собой баскетбольный мяч, посколку рядом были как раз предусмотренные для басктбола спортивные площадкиi.

- Когда выйдет в свет твоя вторая книга, в которой мы сможем увидеть латвийских рыжеволосых красавиц?

- Она уже завершена примерно на 70%. На данный момент я посетил 40 из 50 стран, предвтавительниц которых хочу включить в эту книгу. В основном это европейские страны.

В предстоящие полгода я собираюсь в Израиль, Иорданию, Грузию, Армению, Бразилию и Мексику, в начале следующего лета поеду в Исландию, затем - в Соединенное Королевство, а потом - в США.

Книга будет выпущена в сентябре 2020 года. Если кто-то заинтересован в покупке первой книги, несколько ее экземпляров есть еще на www.redheadbeauty.org.

Галерея: Латвийские модели Брайана Даулинга