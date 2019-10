Эксклюзив TVNET: Прославленный фотограф, ищущий по всему миру "рыжую красоту", рассказал, что нашел в Риге

In Riga with actress @movieevelina 🍃 . #redhair #redheadsofinstagram #ruiva #redhead #redheads #gingergirl #gingerlife #redhairdontcare #freckledfaces #redheadbeauty #gingersofinsta #naturalredhead #gingernation #redhairgirl #gingerhairdontcare #greeneyes #iamredhead #weloveredhair #gingerbeauty #redheadsdoitbest #freckles #riga #latvia #cafe #coffee #coffeeshop

A post shared by Brian Dowling 📍 Warsaw/минск (@briandowling) on Sep 17, 2019 at 1:55am PDT