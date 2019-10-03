Реформа самоуправлений: СЗК грозит протестами и тракторами на рижских улицах

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) предупреждает правительство о потенциальных протестах, которые станут происходить в случае, если Кабинет министров запустит реформу самоуправлений, не посоветовавшись с представителями муниципалитетов. Об этом пишет Latvijas avīze.
"Будет много протестов и тракторы на улицах, и я считаю, что таким действиям надо способствовать, чтобы принудить правительство прислушаться к самоуправлениям",
- заявил Виктор Валайнис (СЗК) во вторник, 1 октября, на заседании комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений во время дискуссии по административно-территориальной реформе с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце.
Валайнис, представитель влиятельной в самоуправлениях партии, добавил, что на карте краев "много глупостей", и это брак, который Сейм должен устранить.
То, что предложенная правительством карта 36 самоуправлений будет "перерисована", допускают и некоторые коалиционные депутаты.
Алдис Адамович ("Новое Единство") считает, что нужно проанализировать предложение об объединении крупных городов с краями, так как у них разные функции.
Однако объединение ряда небольших краев было бы логичным и облегчило бы их работу, так как у них и без того общие строительные управления, управления по образованию, полиция самоуправления и другие органы.