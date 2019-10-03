Реформа самоуправлений: СЗК грозит протестами и тракторами на рижских улицах

"Будет много протестов и тракторы на улицах, и я считаю, что таким действиям надо способствовать, чтобы принудить правительство прислушаться к самоуправлениям",

- заявил Виктор Валайнис (СЗК) во вторник, 1 октября, на заседании комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений во время дискуссии по административно-территориальной реформе с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце.

Валайнис, представитель влиятельной в самоуправлениях партии, добавил, что на карте краев "много глупостей", и это брак, который Сейм должен устранить.

То, что предложенная правительством карта 36 самоуправлений будет "перерисована", допускают и некоторые коалиционные депутаты.

Алдис Адамович ("Новое Единство") считает, что нужно проанализировать предложение об объединении крупных городов с краями, так как у них разные функции.