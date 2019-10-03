Артис Пабрикс и Ивар Иябс вступили в партию "Для развития Латвии"

Министр обороны Артис Пабрикс и евродепутат Ивар Иябс вступили в партию "Для развития Латвии", сообщили агентству LETA в партии.
Оба они участвовали в выборах в Сейм по списку партийного объединения "Для развития/За!", но не были членами партии.
По мнению Пабрикса, "Для развития Латвии" представляет классические либеральные ценности, и партия имеет большой потенциал на политической арене.
По мнению Иябса, "Для развития Латвии" обеспечивает "симпатичный" ему баланс между идеализмом и практичностью.
Ежегодный съезд "Для развития Латвии" состоится 2 ноября.