Чт, 3.10.2019
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Артис Пабрикс и Ивар Иябс вступили в партию "Для развития Латвии"

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ФОТО: LETA

Министр обороны Артис Пабрикс и евродепутат Ивар Иябс вступили  в партию "Для развития Латвии", сообщили агентству LETA в партии. 

Оба они участвовали в выборах в Сейм по списку партийного объединения "Для развития/За!", но не были членами партии. 

По мнению Пабрикса, "Для развития Латвии" представляет классические либеральные ценности, и партия имеет большой потенциал на политической арене. 

По мнению Иябса, "Для развития Латвии" обеспечивает "симпатичный" ему баланс между идеализмом и практичностью. 

Ежегодный съезд "Для развития Латвии" состоится 2 ноября. 

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