Чт, 3.10.2019
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20% студентов-медиков не планируют поступать в резидентуру в Латвии

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Примерно 20% студентов-медиков не планируют поступать в резидентуру в Латвии, сообщила, ссылаясь на данные своего опроса, Латвийская ассоциация молодых врачей.

В Латвии государственное финансирование медицины составляет 3,8% от внутреннего валового продукта, тогда как в среднем в Европе - около 7%, поэтому зарплаты медицинского персонала в Латвии ниже. 20% будущих врачей приняли решение продолжать специализацию в других странах с более благоприятными условиями, сообщили агентству LETA в ассоциации. 

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в последние три года Латвию покидают в среднем 100 врачей в год, и по мнению ассоциации, нет оснований думать, что в ближайшие годы ситуация изменится. 

Как пояснили в ассоциации, молодые врачи - это люди в возрасте 25-35 лет, которые работают в среднем 240 часов в месяц в нескольких местах. Ставка младшего резидента в Латвии на 30-55% меньше, чем в других странах Балтии. Эта ставка брутто составляет  1345,67 евро в Литве, 2083,20 евро в Эстонии и 950 евро в Латвии.  

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