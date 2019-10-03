"Он теперь как младенец": в Лиепае подросток надышался газом для зажигалок и стал инвалидом

О сложной операции спасения мальчика рассказал медик NMPD Александр Осипов, который был членом бригады, приехавшей на вызов.

По его словам, "скорую" вызвал друг пострадавшего, который также надышался токсичным веществом. Однако его состояние было гораздо более легким. В свою очередь пострадавший тогда уже впал в кому.

"Условия спасения были затрудненными, поскольку мальчики дышали газом под старым железнодорожным мостом. Было сложно попасть на место происшествия, пришлось реанимировать в имеющихся обстоятельствах", - указал Осипов.

Врач подчеркнул, что во время спасения была важна каждая минута.

"После того, как наступает клиническая смерть, важна каждая секунда - чем быстрее мы попадем к пациенту, тем больше возможностей, что работа мозга возобновится", - отметил Осипов.

По словам медика, они не знали, как долго до их приезда мальчик лежал в коме. Осипов заявил, что если человек пребывает в этом состоянии дольше пяти минут, работа мозга может полностью не возобновиться.

После несчастного случая мальчика госпитализировали, позже его отправили на дополнительные обследования в Детскую клиническую университетскую больницу. Сейчас он продолжает лечение в Лиепае.

У подростка в палате матрас лежит на полу, поскольку он регулярно падает с постели.

"На данный момент он находится на стадии развития 10-месячного ребенка", - заявила лечащий врач мальчика Юлия Цируле-Галуза.

Она добавила, что состояние мальчика все еще тяжелое и в похожих ситуациях люди обычно не выживают. Врач слышала об одном случае в Литве, где пострадавший со временем вернул себе когнитивные способности, однако нарушения движения у него остались на всю жизнь.

Сейчас можно только догадываться о том, как все сложится у пострадавшего лиепайчанина. Ему придется заново учиться абсолютно всему - как есть, говорить, ходить и справлять нужду.

Состояние мальчика стабильное, и персонал больницы старается позитивно смотреть на будущее.

"Он может есть, но только, если его кормят, может понимать происходящее вокруг, а также общаться с помощью звуков, поскольку способности говорить у него пока не возобновились, может указывать на предметы и распознавать свои", - рассказала врач.

Иногда, правда, подросток чувствует себя очень смущенно. Поскольку он не может сам ни сходить в туалет, ни помыться, с этим парню помогает персонал больницы. В эти моменты понятно, что мальчик осознает происходящее.

"Когда меняем ему памперсы, он плачет", - сказала Цируле-Галуза.

Это хорошо с той стороны, что это свидетельствует об одном - мозг пострадавшего работает, пациент грустит, поскольку осознает в каком состоянии он находится, но ничего не может изменить.

Мальчика регулярно посещают близкие и друзья. Цируле-Гаруза подчеркнула, что поддержка семьи чрезвычайно важна для успешной реабилитации.

Отец подростка рассказал, что эти вредные привычки у мальчика были и раньше. Мужчина пытался это исправлять, стараясь дисциплинировать сына, и, казалось, что все шло успешно. К сожалению, это все же не сработало.