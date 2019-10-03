Чт, 3.10.2019
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Ушаков и Рубикс исключены из правления "Центра согласия"

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Нил Ушаков и Артур Рубикс

ФОТО: Коллаж Русского TVNET/LETA

Из правления партийного объединения "Центр согласия" освобождены депутат Европарламента, председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков, а также политик Альфред Рубикс, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Ушаков ранее был председателем правления и "Центра согласия". 

В правление "Центра согласия" назначены депутаты "Согласия" в Сейме Валерий Агешин, Янис Урбанович и Артур Рубикс.

В "Центр согласия" входят партии "Согласие", Социалистическая партия Латвии и Даугавпилсская городская партия.

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