Ушаков и Рубикс исключены из правления "Центра согласия"

Из правления партийного объединения "Центр согласия" освобождены депутат Европарламента, председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков, а также политик Альфред Рубикс, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Ушаков ранее был председателем правления и "Центра согласия".
В правление "Центра согласия" назначены депутаты "Согласия" в Сейме Валерий Агешин, Янис Урбанович и Артур Рубикс.
В "Центр согласия" входят партии "Согласие", Социалистическая партия Латвии и Даугавпилсская городская партия.