Центр госязыка требует объяснений от Элксниньша: мэр Даугавпилса во время фестиваля произнес речь на русском

ЦГЯ, запрашивая объяснения, ссылается на некое заявление и видеозапись, показывающую, что на мероприятии, состоявшемся 24 августа, мэр произнес речь на иностранном языке - русском, хотя 4-я статья Конституции предусматривает, что латышский является официальным государственным языком.

Учреждение ссылается на закон о самоуправлениях, в котором говорится, что рабочим языком муниципалитетов является латышский, а также напоминает, что председатель думы должен знать государственный язык на самом высоком уровне.

Инстанция указывает, что председатель думы обязан обеспечивать сплочение общества, основанное на использовании латышского языка.

Поэтому он должен произносить речь по-латышски, особенно на мероприятии, которое открыто для всех жителей города.

Согласно информации, предоставленной муниципалитетом, международный фестиваль Dragon Boats в Даугавпилсе в этом году был проведен впервые.