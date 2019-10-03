Мэра Юрмалы Труксниса снова обвинили в возможном незаконном финансировании СЗК

И.о. верховного прокурора отдела по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Марис Лея закончил проверку решения прокурора от 5 ноября, которым было прекращено дело против Труксниса.

Лея отменил это решение, поручив продолжить уголовное расследование, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Проверка констатировала, что решение о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления не имело законной основы.

Прокурор сделал неверный вывод, что принять для партийного объединения финансирование в большом объеме могут только члены правления объединения. Трускнис в правлении не состоял.

Как сообщалось, в прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о возможном незаконном финансировании партий No sirds Latvijai и СЗК в крупном размере.

Против Труксниса в рамках дела было начато уголовное преследование за принятие для СЗК незаконного финансирования в крупном размере, подделку документов и их использование.

Против Круминьша было начато уголовное преследование за незаконное финансирование упомянутых партий в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

Обвинение считало, что Трукснис договорился с Круминьшем о финансировании СЗК, чтобы он как член входящей в его состав ЛЗП мог использовать незаконные пожертвования, сделанные через третьих лиц, для предвыборной агитации перед муниципальными выборами в 2017 году.