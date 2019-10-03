Экспертиза признала невменяемым шедшего изгонять Путина якутского шамана Габышева

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву изгонять Путина из Кремля, невменяемым, пишет "Радио Свобода".
"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - заявила адвокат "Правозащиты Открытки" Ольга Тимофеева, которая представляет интересы Габышева.
По словам Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов, пишет "Медуза".
"Мы уже беседовали с экспертами, которые однозначно усомнились в результатах прошедшей экспертизы. С самим документом нам разрешили ознакомиться только в субботу. На положении Александра Габышева итоги экспертизы никак сказаться не должны - он останется под подпиской о невыезде. Он признан подозреваемым, но ни в чем не обвиняется пока", - приводит слова координатора правозащиты движения "Открытая Россия" Валентины Дехтяренко "Радио Свобода".
Контекст
- Александр Габышев - житель Якутска, называвший себя "шаманом-воином". В марте 2019 года он устроил поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к нему стали присоединяться сторонники.
- Габышева задержали 19 сентября и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. После нее шамана отпустили из психдиспансера.
- Против Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
- Он и его сторонники отказались от похода в Москву.