Чт, 3.10.2019
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Экспертиза признала невменяемым шедшего изгонять Путина якутского шамана Габышева

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Шаман так и не дошел до Путина.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву изгонять Путина из Кремля, невменяемым, пишет "Радио Свобода".

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - заявила адвокат "Правозащиты Открытки" Ольга Тимофеева, которая представляет интересы Габышева.

По словам Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов, пишет "Медуза".

"Мы уже беседовали с экспертами, которые однозначно усомнились в результатах прошедшей экспертизы. С самим документом нам разрешили ознакомиться только в субботу. На положении Александра Габышева итоги экспертизы никак сказаться не должны - он останется под подпиской о невыезде. Он признан подозреваемым, но ни в чем не обвиняется пока", -  приводит слова координатора правозащиты движения "Открытая Россия" Валентины Дехтяренко "Радио Свобода".

Контекст

  • Александр Габышев - житель Якутска, называвший себя "шаманом-воином". В марте 2019 года он устроил поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к нему стали присоединяться сторонники.
  • Габышева задержали 19 сентября и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. После нее шамана отпустили из психдиспансера.
  • Против Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
  • Он и его сторонники отказались от похода в Москву.

"Медуза"

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