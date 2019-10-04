Названы самые любимые бренды стран Балтии

Вторым и третьим любимым брендом в Латвии были названы Inbox и Maxima.

В свою очередь, в "Топе самых "зеленых" брендов", который разрабатывается совместно с компанией по управлению отходами Latvijas Zaļais punkts, лидером в странах Балтии стал бренд торговца горючим Neste , а в Латвии - Latvijas Valsts Meži.

Второе и третье место в Латвии заняли бренды производителя напитков Cido group - Mangali и Neste.

"Балтийский топ стартап-брендов" был составлен совместно с компанией информационных технологий Accenture Latvia и жюри масштаба Балтии.

Лидером в этой номинации как среди стран Балтии, так и в Латвии стала предоставляющая услуги печати компания Printify.

Второе и третье место заняли разработчик гитарных эффектов и синтезаторов Gamechanger Audio и производитель технологии виртуальных туров Giraffe360.

Автомобильная марка Porsche стала самой уникальной маркой в странах Балтии, а в Латвии самым уникальным был признан бренд Rīgas Melnais Balzams производителя Latvijas Balzams.

В свою очередь самым любимым городом в масштабе Балтии стал Таллинн, а Сигулда и Рига поделили титул самого любимого города в Латвии.

Специальный приз как самый быстрорастущий бренд в Прибалтике получил бренд Circle K.

В сфере СМИ самым влиятельным брендом в странах Балтии и Латвии был признан телеканал TV3.

Самым узнаваемым блогером "Instagram" в странах Балтии была выбрана @akvuzeee" из Литвы, а в Латвии ТОП-5 блогеров состоит из: "@niklavs", "@movieevelina", "@kporzee", "@lauriszalans" и "@betabeidz".