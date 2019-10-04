Копенгаген расширяется: из-за роста населения город пристроит искусственный полуостров

Стремительно растущее население уже на данный момент создало кризис в сфере недвижимости Копенгагена - в последние годы квартиры здесь улетают со скоростью ветра и найти новое жилье практически невозможно.

Каждый год в столицу Дании переезжают около 10 000 новых жителей и, суда по прогнозам OECD, в 2025 году здесь будут проживать на 100 000 людей больше, чем сейчас. На данный момент в этом обаятельном датском городе проживают 780 000 жителей.

В качестве решения правительство Дании предложило построить искусственный полуостров, схоже как в Дубае, Нидерландах или Японии.

Департамент развития города подчеркивает, что на острове будут особые съемные дома, из которых 20% будут специально предусмотрены для студентов и людей с низкими доходами.

На остров будут вести мосты с велополосами, новая линия метро и магистраль, которая соединит центр города с другими окраинами.

Новый полуостров уменьшит влияние поднятия уровня воды на старый город.

Планируется, что строительство начнется в 2035 году и закончится в 2070 году. Общие расходы прогнозируются в размере трех миллиардов долларов США.