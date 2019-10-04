Копенгаген расширяется: из-за роста населения город пристроит искусственный полуостров

Не секрет, что в наши дни столицы стремительно растут, растет и население в крупных городах - в европейских странах особенно популярной стала столица Дании Копенгаген. В конце прошлой недели премьер-министр страны Ларс Локе Расмуссен сообщил о строительстве искусственного полуострова, который сможет принять около 35 000 жителей, сообщает BBC.
Стремительно растущее население уже на данный момент создало кризис в сфере недвижимости Копенгагена - в последние годы квартиры здесь улетают со скоростью ветра и найти новое жилье практически невозможно.
Каждый год в столицу Дании переезжают около 10 000 новых жителей и, суда по прогнозам OECD, в 2025 году здесь будут проживать на 100 000 людей больше, чем сейчас. На данный момент в этом обаятельном датском городе проживают 780 000 жителей.
В качестве решения правительство Дании предложило построить искусственный полуостров, схоже как в Дубае, Нидерландах или Японии.
Департамент развития города подчеркивает, что на острове будут особые съемные дома, из которых 20% будут специально предусмотрены для студентов и людей с низкими доходами.
На остров будут вести мосты с велополосами, новая линия метро и магистраль, которая соединит центр города с другими окраинами.
Новый полуостров уменьшит влияние поднятия уровня воды на старый город.
Планируется, что строительство начнется в 2035 году и закончится в 2070 году. Общие расходы прогнозируются в размере трех миллиардов долларов США.
Проект профинансирует самоуправление Копенгагена, хотя сами датские политики подчеркивают, что деньги будут возвращены при продаже недвижимости и земельных участков, поэтому налогоплательщики от этого проекта не пострадают.