Иллюстративное фото. Коллаж TVNET

ФОТО: LETA, Pixabay, TVNET

Mercedes 2016 года, BMW X5 и Porsche Cayenne 2015 года, поддержанный четырнадцатилетний KIA Sportage... Мы заглянули в налоговые декларации чиновников и узнали, "баранку" каких автомобилей крутят латвийские политики. Предлагаем узнать и вам!

 

Информация о транспортных средствах получена из налоговых деклараций чиновников за прошлый год.

Все использованные фотографии автомобилей - иллюстративные. Цвет и модель могут отличаться от реальности. 