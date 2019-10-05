Mercedes 2016 года, BMW X5 и Porsche Cayenne 2015 года, поддержанный четырнадцатилетний KIA Sportage... Мы заглянули в налоговые декларации чиновников и узнали, "баранку" каких автомобилей крутят латвийские политики. Предлагаем узнать и вам!