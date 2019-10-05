Сб, 5.10.2019
Около 15 000 тонн одежды "секонд-хенд" ежегодно! Это образует 54% от всей готовой одежды, ввозимой в Латвию. Пять, шесть тысяч тонн экспортируют дальше в развивающиеся страны, но остальное остается здесь. Где это все? Гунтис Страздс, председатель правления ассоциации предприятий легкой промышленности

Ученики облапали преподавателя? Видео эстонских школьников стало вирусным

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях вирусно распространяется видео, сделанное, судя по надписи, в Таллиннском Строительном училище, на котором видно, как мужская рука гладит по ягодицам молодую женщину, пишет Limon.ee.

Несмотря на то, что в Эстонии День учителя отмечается 5 октября, как и во многих других учебных заведениях страны, в Таллиннском Строительном училище этот праздник отмечали в пятницу, 4 октября. А это значит, что в этот день в училище занятия вели третьекурсники. 

В социальной сети Snapchat опубликовали видео, на котором видно, как молодой человек гладит по ягодице стройную блондинку, что-то объясняющую аудитории. Женщина сначала отводит руку молодого человека, но потом оставляет попытки и продолжает разговаривать с присутствующими в классе. В конце видео можно заметить второго молодого человека, который присоединяется к непристойным действиям первого.

Так как женщину, по всей видимости, происходящее из колеи не выбило, остается вопрос, видим мы в этом ролике преподавателя или студентку, которая по случаю Дня учителя вызвалась провести урок, отмечает Limon.ee.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ