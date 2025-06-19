Россия и Украина провели очередной обмен пленными

"Наши люди возвращаются домой из российского плена", - объявил в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что большинство этих солдат находились в плену с 2022 года.

Украинский координационный штаб по делам военнопленных сообщил, что освобожденные солдаты тяжело больны.

Министерство обороны России также проинформировало о состоявшемся обмене пленными, но ни Украина, ни Россия не раскрыли, сколько человек было освобождено.

В ходе двух раундов переговоров в Стамбуле Украина и Россия не смогли договориться о прекращении огня или добиться какого-либо другого прогресса в прекращении войны, но обе стороны согласились обменяться ранеными военнопленными и захваченными солдатами в возрасте до 25 лет, а также телами погибших солдат. Было согласовано освобождение более чем по 1000 пленных с каждой стороны.