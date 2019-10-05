В Якутии экс-депутат подстрелил на охоте медведя и погиб от лап другого

Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Крылов стал жертвой медведя на охоте, которая изначально казалась ему очень удачной.
Как сообщают "Новости Якутии" со ссылкой на главу администрации района Игоря Водовозова, 45-летний Крылов, которому в Якутии принадлежит строительный рынок, погиб, осматривая подстреленного им на охоте медведя.
Когда охотник пошел осмотреть свой трофей, на него напал еще один медведь, который находился рядом.
Александр Крылов являлся депутатом Госсобрания Якутии четвертого созыва, а также заместителем председателя Комитета Арктики и малых северных народов. Позднее он работал в общественной организации "Российская поддержка", которая лоббировала интересы малого бизнеса.