Вс, 6.10.2019
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Повезло: эстонец сходил в Rimi и выиграл в лотерею 20 000 евро

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В Eesti Loto оформить свой выигрыш пришел житель Вильянди, который приобрел экспресс-лотерею Kullapada и стал обладателем 20 000 евро, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.

Как говорится на сайте фирмы, победитель рассказал, что является постоянным игроком, но этот счастливый билет должен был оказаться в чужих руках, если бы так не сложились обстоятельства.

На самом деле он хотел купить лотерейный билет в другом пункте продаж, когда ждал очереди к зубному врачу, но поскольку продавца на месте не было, он не стал ждать и купил билет в вильяндиском Rimi.

Эта семья уже и раньше выигрывала в лотерею: почти пять лет назад сын нынешнего победителя выиграл такую же сумму в Bingo loto.

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