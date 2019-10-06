Повезло: эстонец сходил в Rimi и выиграл в лотерею 20 000 евро

В Eesti Loto оформить свой выигрыш пришел житель Вильянди, который приобрел экспресс-лотерею Kullapada и стал обладателем 20 000 евро, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.
Как говорится на сайте фирмы, победитель рассказал, что является постоянным игроком, но этот счастливый билет должен был оказаться в чужих руках, если бы так не сложились обстоятельства.
На самом деле он хотел купить лотерейный билет в другом пункте продаж, когда ждал очереди к зубному врачу, но поскольку продавца на месте не было, он не стал ждать и купил билет в вильяндиском Rimi.
Эта семья уже и раньше выигрывала в лотерею: почти пять лет назад сын нынешнего победителя выиграл такую же сумму в Bingo loto.