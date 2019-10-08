Предусмотрено, что в 2020 году вступит в силу закон об административной ответственности, отменяющий административный арест. Госполиция опасается, что это приведет к увеличению числа пьяных водителей, однако Министерство юстиции успокаивает, что готовятся альтернативные меры наказания, которые будут работать именно против причин этих нарушений.

Начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис заявил агентству LETA, что, если оценивать тенденции пьянства за рулем в последние годы, то заметно небольшое улучшение, но объективно невозможно установить, с чем это связано. Он допускает, что это коррелирует с уменьшением численного состава полиции, то есть уменьшилось количество проверок. Крапсис добавил, что меньше стало и автоаварий с погибшими.

Комментируя применяемые меры наказания, Крапсис признал, что в Госполиции есть опасения в связи с тем, что в 2020 году вступит в силу закон об административной ответственности, отменяющий административный арест. Принимая закон, отмену административного ареста обосновали его криминально-правовым характером и тяжбами в Конституционном суде.

По словам Крапсиса, существуют и другие механизмы, чтобы удержать водителей от желания сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, например, необходимость пройти усиленную проверку здоровья, консультации нарколога. Также людям, пойманным за рулем пьяными, присваиваются восемь штрафных пунктов.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел агентству LETA заявили, что еще в прошлом году в юридической комиссии 12-го Сейма было выдвинуто предложение Министерству юстиции, МВД и Госполиции разработать и подать на рассмотрение в Сейм поправки к Уголовному закону, которые предусматривали бы уголовную ответственность для водителя транспортного средства за езду в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, а также поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие возможность конфискации транспортного средства, если лицо несет угрозу дорожному движению.

В министерстве пояснили, что ранее прошли дискуссии, и в объединенной рабочей группе Минюста по административным нарушениям и Уголовному закону планируется рассмотреть возможные варианты замены административного ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Политика наказаний входит в сферу компетенции Минюста, но МВД категорически поддерживает ужесточение наказаний.

В министерстве отметили также, что министр внутренних дел обратился к министру юстиции с просьбой ускорить решение вопроса о возможных вариантах замены административного ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения в объединенной рабочей группе Минюста по административным нарушениям и Уголовному закону.

Крапсис добавил, что в настоящее время, чтобы уменьшить пьянство за рулем, Госполиция в сотрудничестве с другими учреждениями проводит различные кампании, говоря об этой проблеме. Он выразил надежду, что после отмены административного ареста ситуация не ухудшится, и причастным сторонам не придется искать решения проблемы увеличения числа нарушений и пострадавших.

Со своей стороны заместитель госсекретаря Минюста по вопросам политики Лайла Медина рассказала агентству LETA, что вопрос много обсуждался, и на уровне министерств достигнуто понимание того, что нужно работать именно с зависимостями, то есть причинами вождения в нетрезвом состоянии.

По словам Медины, министерство предлагает заменить формальный арест, например, на 10 суток, более эффективными мерами, в том числе курсами о тяжелых последствиях пьянства за рулем.

Прозвучала и инициатива лицам, ранее наказанным за вождение в нетрезвом состоянии, ставить отметку в полисе OCTA, а также, возможно, запрещать им на конкретный срок покупать автомашины в лизинг.

Представитель Минюста подчеркнула, что исследования Государственной службы пробации и Управления мест заключения показали, что наказание, если оно не связано с изменением мышления, создает высокий риск рецидива. Если не работать с зависимостями, человек не понимает неправильности своего поведения, и нет оснований считать, что наказание устранило риск повторного совершения преступления.

Предложение министерства включает в себя целую совокупность мер, в том числе сотрудничество с наркологами, различные курсы и программы, работающие именно с зависимостями. Медина отметила, что у министерства уже есть положительный опыт в такой работе, в том числе в Олайнском центре для зависимых.

В Госполиции агентство LETA выяснило, что в 2017 году поймано 3686 пьяных за рулем, в 2018 году - 3468, до 25 сентября этого года - 2716. Кодекс административных нарушений предусматривает за такое деяние обширный спектр наказаний, от лишения прав и денежного штрафа до административного ареста, в зависимости от степени опьянения.

Однако административное нарушение становится уголовным, если водитель сел за руль не только пьяным, но и без прав, например, в 2018 году за такое нарушение латвийские суды осудили по ст. 262 Уголовного закона 1123 человека, в 2017 году - 1113, в 2016 году - 1088, свидетельствует статистика судебной администрации.

В ней также отмечено, что чаще всего за такие нарушения предстают перед судом мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Примерно 35% из них ранее имели судимости. В качестве наказания чаще всего, в 70-80% случаев, применяются принудительные работы.

Статистика Госполиции свидетельствует, что пьяные водители в 2017 году совершили 623 аварии, в 2017 году - 569, в этом году до 25 сентября - 364.