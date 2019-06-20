Алкоголь. Машина. Жизнь "до" и "после". Они сели за руль пьяными. Три истории

Алкоголь. Управление автомобилем. Если составлять из этих слов одно предложение, туда обязательно надо добавить "авария", "смерть", "инвалидность" или "лишение прав". Выбирайте любое! Можете даже не одно. Русский TVNET рассказывает три реальные истории людей, жизнь которых словосочетание "пьяный за рулём" разделило на "до" и "после".

Все имена изменены. Для того, чтобы было невозможно идентифицировать реальные данные героев публикации и членов их семей, также изменены даты и города, в которых произошли описанные события.

История первая

Лиепая. Первое сентября. Подросшие, отдохнувшие девятиклассники собираются на торжественную "линейку". Мальчишки мнут в руках "веники" из цветов, которые перед выходом в школу им вручила мама, девчонки, неумело накрасившие глаза синими тенями, обсуждают старшеклассниц. Отныне в этой школе на одного ученика меньше. Во время летних каникул 15-летняя Марика и вся её семья разбились в аварии. Машина слетела в кювет. Водитель не справился с управлением.

***

Семья Марики не была образцовой. Родители часто выпивали, Марике приходилось брать на себя обязанности взрослых. Если мать с отцом "перебирали" со спиртным, на плечи подростка ложились обязанности взрослых - уложить спать младшую сестру, приготовить ужин для всей семьи, постирать и погладить одежду. О быте и жизни тихой, спокойной Марики вне школы многие одноклассники ничего не знали.

В июле семья отправилась в гости к знакомым под Гробини, которые находятся на расстоянии 12 километров от Лиепаи. 17 минут на автомобиле и вместо раскаленных улиц города ты наслаждаешься свежим воздухом на природе. Так было и в тот день.

Бандминтон для детей, алкоголь - для взрослых. Под вечер пиво сменилось на водку, а дружественный тон беседы - на перепалку. Что под градусом не поделили хмельные отдыхающие, доподлинно установить сложно - бабушка Марики, со слов которой записана эта история, говорит, что владельцы дома, где в тот вечер отдыхала компания, свою версию произошедшего так и не озвучили, и вообще семье были мало знакомы.

Известно одно - повздорившие взрослые засобирались домой, хотя изначально планировали остаться в Гробини с ночёвкой.

Пьяными за руль садиться они не планировали, поэтому придумали... посадить за руль 15-летнюю Марику.

17 километров до дома в Лиепае. Сумерки. На одном из поворотов Марика, у который, разумеется, не было и не могло быть водительских прав, не справилась с управлением. Автомобиль слетел с дороги и на полной скорости врезался в дерево. Не совместимые с жизнью травмы. Скорую вызвал мужчина, чуть позже проезжавший по дороге мимо искорёженной машины. Скорая констатировала факт смерти - водитель и все пассажиры погибли на месте происшествия.

Младшая сестра погибшей Марики, которую в тот вечер с собой не взяли, живёт с бабушкой.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

История вторая

Карине было пять, когда её отцу ампутировали руку. До этого жизнерадостный мужчина постепенно стал угасать - работу, которая приносила радость и благодаря которой мужчина обеспечивал семью, из-за инвалидности пришлось оставить. Когда Карина подросла, ей рассказали, почему отец стал инвалидом. В тот день за рулём был не он.

***

Компания из пяти крепких мужчин рыбачила на озере Лубанас в Латгалии. Природа, котлеты из дома, бутерброды и коньяк из фляжки. Разговоры "за жизнь", хорошее настроение, яркое солнце и приличный улов. Ближе к вечеру, когда все стали собираться по домам, пошёл дождь.

"Самых трезвых" посадили за руль, остальные расселись на пассажирских местах.

До дома - недалеко, несколько километров по "гравийке", ещё несколько - по трассе, и снова - по "гравийке". Выпили "на посошок", не пристегнулись. Из-за дождя дорога стала скользкой. Несколько секунд машина петляла по узкой просёлочной дороге, а потом съехала в кювет и перевернулась. Кровь, ссадины, но - все живы! А потом у отца Карины, который во время аварии получил серьезные травмы, начались проблемы с рукой. Врачи приняли решение её ампутировать.

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

История третья

Перед сдачей экзамена Инна, молодая рижанка, очень переживала - только бы не "завалить фигуры" - правильно припарковаться, а потом уверено и без ошибок "откатать вождение". Права девушке были нужны для работы - её должность подразумевала постоянные перемещения по столице - переговоры и встречи с клиентами. Один час экзамена, один теоретический вопрос от инструктора и права у Инны в кармане. Особенно нравилось девушке, как она получилась на фотографии. Впрочем, пользоваться ими она смогла не долго.

***

Машину Инне подарили родители. Серый "пассат". Жизнь в Риге намного комфортнее, если после работы на тренировку и в продуктовый магазин на выходных можно доехать не на общественном транспорте, а на личном автомобиле. Или в гости к друзьям. Особенно, если они живут на другом конце города.

Инну пригласили на день рождения. Накрытый стол, салаты, горячие блюда, фрукты и алкоголь.

"Ты что, за именинника рюмку не поднимешь?".

Девушка решила не отказываться от напитков, тем более ей предложили комнату, где она могла остаться до утра, чтобы выспавшись и отдохнув на следующий день ехать домой.

За первой рюмкой последовала вторая, за второй - третья. Разгоряченная компания веселилась и кутила пока не констатировала, что купленный заранее алкоголь заканчивается. Надо ехать в "ночник" - магазин, в котором нелегально продают алкоголь после 22 часов.

"Там всего несколько кварталов, по дворам доедем, я знаю дорогу, я покажу". Инна поддалась на уговоры и нехотя согласилась сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейская машина. Алкометр. Полторы промилле. Штраф - 1200 евро. Административный арест на 10 суток. Лишение прав на четыре года. Лишение прав, которые были так нужны для работы. Вечеринка, которая могла закончится лишь похмельем и парой снимков в компании друзей на телефоне, закончилась проблемами с законом.

В разговоре Инна признает - совершила непростительную глупость. "Могли же просто вызвать такси, чтоб съездить в этот злополучный магазин, но нет, додумалась же ехать пьяной..."