Пн, 7.10.2019
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Влад Топалов показал 10-месячного сына. На кого похож?
Как летит время!

ФОТО: скриншот instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая, наиболее известна по телепередаче "Орел и решка", Регина Тодоренко в декабре прошлогогода стала мамой, однако не спешила делиться фотографиями сына в соцсетях. Лишь в августе поклонники впервые смогли увидеть лицо маленького Миши. А накануне ему исполнилось 10 месяцев, и теперь уже счастливый папа - Влад Топалов - опубликовал фото с малышом.

"С днем рождения, родной мой человечек!" - нежно подписал снимок музыкант.

Многие поклонники пришли к выводу, что Миша очень похож на маму. Особенно эта улыбка - точь-в-точь как у Регины.

Тодоренко тоже не осталась в стороне в этот день и разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с мужем и сыном. "10 месяцев спустя. Люблю вас, мои пацаны", - написала телеведущая.

Напомним, Миша появился на свет настоящим богатырем - ростом 59 см и весом около 4 кг. Поклонники с нетерпением ждали, когда Влад и Регина покажут своего наследника, но они не торопились удовлетворять любопытство публики.

И вот 6 августа состоялось первое публичное появление Михаила Владиславовича - вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.

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