Влад Топалов показал 10-месячного сына. На кого похож?

"С днем рождения, родной мой человечек!" - нежно подписал снимок музыкант.

Многие поклонники пришли к выводу, что Миша очень похож на маму. Особенно эта улыбка - точь-в-точь как у Регины.

Тодоренко тоже не осталась в стороне в этот день и разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с мужем и сыном. "10 месяцев спустя. Люблю вас, мои пацаны", - написала телеведущая.

Напомним, Миша появился на свет настоящим богатырем - ростом 59 см и весом около 4 кг. Поклонники с нетерпением ждали, когда Влад и Регина покажут своего наследника, но они не торопились удовлетворять любопытство публики.