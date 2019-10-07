Влад Топалов показал 10-месячного сына. На кого похож?
Популярная телеведущая, наиболее известна по телепередаче "Орел и решка", Регина Тодоренко в декабре прошлогогода стала мамой, однако не спешила делиться фотографиями сына в соцсетях. Лишь в августе поклонники впервые смогли увидеть лицо маленького Миши. А накануне ему исполнилось 10 месяцев, и теперь уже счастливый папа - Влад Топалов - опубликовал фото с малышом.
"С днем рождения, родной мой человечек!" - нежно подписал снимок музыкант.
Многие поклонники пришли к выводу, что Миша очень похож на маму. Особенно эта улыбка - точь-в-точь как у Регины.
Тодоренко тоже не осталась в стороне в этот день и разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с мужем и сыном. "10 месяцев спустя. Люблю вас, мои пацаны", - написала телеведущая.
Напомним, Миша появился на свет настоящим богатырем - ростом 59 см и весом около 4 кг. Поклонники с нетерпением ждали, когда Влад и Регина покажут своего наследника, но они не торопились удовлетворять любопытство публики.
И вот 6 августа состоялось первое публичное появление Михаила Владиславовича - вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.