Электромобили - транспорт будущего. В Латвии - далекого будущего

Латвийский автопарк - один из самых старых в Европе. А чем старше автомобиль, тем больше вреда он наносит окружающей среде. В Европе всё популярнее становятся электрокары, которые не сжигают топливо и не производят вредных выбросов, но латвийцы не торопятся на них пересаживаться. Представители CSDD говорят, что владельцам автомобилей государство оказывает поддержку, однако член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш убежден, что этого недостаточно.

Один из самых старых автопарков Европы

По данным Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), всего в Латвии зарегистрировано 726 709 легковых автомобилей. В техническом порядке из них находятся 90% или 656 504.

78,5% или 555 313 зарегистрированных на территории Латвии в 2019 году автомобилей старше 11 лет. 11,6% или 81 848 автомобилей в возрасте от 6 до 10 лет; 5,7% или 40 549 зарегистрированных в Латвии автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет; и только 30 131 или 4,3% - новее двух лет.

На 1 января 2019 года средний возраст легкового автомобиля в Латвии составлял 14,09 лет, грузового автомобиля - 11,89 лет. Средний возраст зарегистрированных в Латвии автобусов - 12,27 лет. Средний возраст всех транспортных средств, зарегистрированных на территории Латвии, - 13,84 лет.

"В Латвии один из самых старых автопарков в Европе. Если мы говорим о большей части автопарка - легковых пассажирских автомобилях, их средний возраст на конец прошлого года составлял 13,9 лет. Самый большой сегмент внутри этого сегмента - автомобили частных лиц, и их средний возраст еще на год больше", - комментирует член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В Латвии не хватает качественного кредитования

Отвечая на вопрос о том, почему латвийский автопарк продолжает стареть, Ингус Рутиньш выделяет несколько причин.

"Одна из причин - мы далеко не самая богатая страна. Однако достаточно обманчиво эту причину всегда называть единственной и ключевой. Фактически, большая проблема заключается не в том, что у нас низкие доходы, а в том, что в Латвии не хватает качественного финансирования.

Под качественным финансированием я подразумеваю простое, быстрое и дешевое банковское кредитование, - говорит он. - В свою очередь сомнительное финансирование - это так называемое "быстрое" кредитование, проценты которого велики. Соответственно, доступность "дешевого" или "дорогого" кредитования заставляет людей выбирать более дорогой или более дешевый автомобиль. Говоря другими словами, если месячный платеж одинаков, то чем "дороже" финансирование, тем меньше денег остается на сам автомобиль. Для развития современного автопарка в Латвии не хватает качественного банковского финансирования. Из-за этого часть населения вынуждена приобретать средства передвижения из сегмента "десять лет и старше", используя "быстрое" кредитование".

Чем старше автомобиль - тем менее он экологичен

"Конечно, некоторым это мнение может не понравиться, но если мы говорим о современных технологиях, об электромобилях, возобновляемом топливе и подобных вещах, правда заключается в одном - чем старее автомобиль, тем он более отсталый технологически, менее безопасный. Часто такие автомобили ремонтируют с помощью сомнительных технологий, что еще больше снижает их дружественность окружающей среде. Если говорить о цифрах, то в течение последних десяти лет средняя эмиссия CO2 для нового автомобиля уменьшилась примерно на 20-25%. В свою очередь, в нашем автопарке эмиссия продолжает расти. В первую очередь, из-за того, что сам автопарк продолжает расти, и во вторую очередь, из-за среднего возраста этого автопарка. Двенадцатилетний автомобиль с точки зрения потребления топлива неэффективен примерно на 25%. Соответственно, пропорционально на такой же процент выше эмиссия.

И здесь не идет речь о приближении к каким-то международным экологическим стандартам. Мы, наоборот, все время идем в противоположном направлении", - комментирует член правления Латвийской автомобильной ассоциации.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Электромобили - транспорт будущего. В Латвии - далекого будущего

Электромобили являются экологически чистым транспортом, поскольку не сжигают топливо и не производят вредных выбросов. Так, например, Норвегия уже в 2025 году планирует остановить продажу машин, которые работают на нефтепродуктах.

Однако латвийцы не стремятся пересаживаться на электромобили.

По данным CSDD, на 1 июля 2019 года всего в Латвии было зарегистрировано 658 единиц электротранспорта. Среди них 518 легковых электромобилей, 86 мопедов, восемь мотоциклов, 27 квадроциклов и пять автобусов.

"В Латвии в год в среднем регистрируется около 70-100 электромобилей. Первая большая закупка автомобилей прошла в конце 2015 года, когда было доступно финансирование Финансового инструмента климатических изменений (ФИКИ). Тогда были приобретены около 170 электромобилей. Потом эта динамика снова стремительно упала", - рассказывает Ингус Рутиньш.

В 2014-2015 годах государственные и муниципальные ведомства, а также частные предприятия могли приобрести электромобили со значительной субсидией. Бюджетным ведомствам ЕС оплачивал до 85% стоимости машины, чем воспользовались некоторые муниципальные учреждения. На покупку электромобилей потратили около 2,7 млн евро.

"Сейчас каждый год в Латвии понемногу появляются новые электромобили, но их количество ничтожно. Я бы сказал, что для того, чтобы их появление значительно повлияло на латвийский автопарк, каждый год в Латвии должно было бы регистрироваться несколько тысяч электромобилей.

Бесспорно, электромобили - это будущее. Понятно, что законодателям очень важно создавать такие условия и такой рынок, чтобы частным инвесторам было интересно развивать инфраструктуру зарядки электромобилей. Инфраструктура зарядки электромобилей должна быть очень развита в городах, чтобы езда на электромобиле была не вызовом и бременем, а наслаждением. И здесь мы не говорим о быстрых зарядках на автомагистралях - проекте, который сейчас развивает CSDD. Это, бесспорно, также необходимо", - комментирует член правления Латвийской автомобильной ассоциации .

В настоящее время CSDD на основании соглашения о делегировании Министерства сообщения занимается созданием сети станций быстрой зарядки для электромобилей. На данный момент в ведении CSDD находятся 72 станции быстрой зарядки.

Преимущества есть, но их недостаточно

Представитель CSDD Иева Берзиня рассказала о государственной поддержке владельцев электромобилей. "Частные лица, которые владеют электрокаром, не должны платить эксплуатационный налог. Если автомобиль зарегистрирован на предприятие, налог на транспортное средство составляет всего 10 евро. Не нужно платить за первую регистрацию электромобиля, также бесплатно выдается первый комплект номерных знаков.

Электромобили с этими номерами могут передвигаться по полосам общественного транспорта.

Также владельцы электромобилей бесплатно могут оставлять свое транспортное средство на муниципальных парковочных местах в Лиепае и на рижских парковочных местах, которые обслуживает "Ригас сатиксме". На большинстве зарядных станций в Латвии зарядка электромобилей осуществляется за плату, однако отдельные предприниматели, торговые центры и кафе, с целью маркетинга предлагают бесплатную зарядку электромобилей".

В свою очередь член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш считает, что данные льготы незначительны. Особенно, если сравнить стоимость электромобилей со стоимостью эквивалентных машин с двигателем внутреннего сгорания.

"Я бы сказал, что сегодня в Латвии самые весомые преимущества для водителя электромобиля - возможность передвижения по полосам общественного транспорта и широкие возможности бесплатной парковки в центре города. Но даже принимая во внимание эти преимущества, разница в стоимости электромобилей и обычных автомобилей очень большая. Этих преимуществ пока недостаточно, чтобы экономически обоснованно мотивировать общество приобретать такой вид транспорта".

ФОТО: Evija Trifanova/LETA