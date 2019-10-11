"Чаще всего просят семьи с доходом 116 евро на человека". На что и кому мы жертвуем деньги?

В Латвии проживает около 1,9 млн человек, при этом на 30 сентября 2019 года в стране было зарегистрировано 2638 организаций общественного блага. Это организации, занимающиеся как поддержкой тяжелобольных людей и латвийцев, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, так и развитием культуры, спорта, образования. Важно, что они собирают деньги на общественно полезную конкретную цель, которая реализуется с помощью жителей Латвии. С миру по нитке. Получается, примерно на каждых 720 жителей Латвии приходится одна организация общественного блага. Кроме того, есть множество организаций, занимающихся благотворительностью, но не имеющих специфического статуса организации общественного блага, и, соответственно, не включенных в эту статистику.

Большое число подобных организаций объясняется тем, что Латвия поделена на регионы, и в каждом из них образуются собственные организации, созданные с целью поддерживать местных жителей. Также различаются цели этих обществ - кто-то хочет помогать больным детям, а кто-то - организовать место, где они могут встречаться после школы и заниматься развивающими хобби, поясняет заместитель директора налогового управления Службы госдоходов и председатель комиссии общественного блага Илзе Боранце. Именно эта комиссия занимается контролем деятельности данных организаций в Латвии - предоставляет Службе госдоходов (СГД) заключение о соответствии деятельности общества статусу организации общественного блага, на основе чего СГД присваивает этот статус или лишает его.

Согласно финансовым отчетам, в 2018 году общий объем собранных организациями общественного блага средств составил более 40 млн евро, которые были потрачены на самые актуальные цели.

"Люди никогда не станут жертвовать на надуманные проблемы, - говорит руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта. - Мы жертвуем только на то, что понимаем.

Почему такое большое количество людей дают деньги именно на здоровье - лечение или медикаменты? Потому что каждый сталкивался с тем, что мы не можем получить оплаченную государством услугу, с тем, что у нас большие очереди, или приходит момент, когда врач выписывает нам лекарства за 6 тысяч евро в месяц.

При этом мы все знаем, какие зарплаты в Латвии. Политикам нужно посмотреть, на что люди жертвуют деньги, и они увидят, что вызывает у нас боль, сочувствие, какие проблемы нужно решать в первую очередь".

Никто не будет жертвовать на исследование Луны

Латвийский рынок благотворительности отличается от европейского тем, что пожертвования делаются адресно. Люди несут деньги не в фонд онкобольных, где они не увидят человека, которому помогут эти средства, а конкретному человеку, который просит о помощи. Возможно, дело в недостатке доверия, которое когда-то было подорвано, говорит Диманта.

"Я думаю, что, если бы мы сейчас начали собирать пожертвования на исследования Луны или Марса, люди вряд ли дали бы на это деньги. В более благополучных обществах, где решены основные проблемы, и человеку не нужно для оплаты лекарств обращаться в благотворительную организацию, люди жертвуют и на исследования Марса, но это пока не наш случай. Например, жители Германии собирают деньги на лечение, если хотят предоставить человеку лучшие услуги - скажем, купить более современный слуховой аппарат, чем тот, что предлагает государство, но речь не идет о лекарствах, необходимых для выживания", - продолжает руководитель Ziedot.lv. В случае Латвии пожертвования действительно жизненно необходимы тем, кто их ждет.

По словам Диманты, каждый год организация собирает 3-4 млн евро, средняя сумма пожертвования составляет 10-20 евро, а 90% жертвователей Ziedot.lv - частные лица. Жертвуют также компании. Они иногда дают большие суммы на те проекты, которые хотят развивать, но им важно сделать инвестицию в общество, которая даст наибольшие плоды. Компании реже помогают одному конкретному человеку, например, с покупкой медикаментов.

"Жертвуют люди самых разных социальных слоев - и очень богатые, которые отдают на благотворительность тысячи евро и те, чей доход составляет 100-200 евро. Жертвуют и политики, но мы этого не афишируем. И дети, которые собирают деньги на обедах. Как бы парадоксально не было, но у нас больше всего пожертвований было именно во время финансового кризиса. Когда у всех падают доходы, мы понимаем, что есть люди, которым нечего есть, возникает желание помочь. А когда идет рост экономики, кажется, что у всех все хорошо", - поясняет она.

Можно оформить также регулярное пожертвование для проектов какой-либо сферы. На данный момент есть несколько людей, оформивших регулярное пожертвование Ziedot.lv в размере от одного до нескольких сотен евро. По словам Диманты, эти деньги очень помогают, когда на какой-то проект не удается собрать средства вовремя.

Невидимые люди

"Думаю, читателю сложно представить, как это - когда ты или твой ребенок внезапно заболел и каждые 3 недели необходимо 2-3 тысячи евро на лекарства. И тебе собирают один раз, второй раз, а потом люди устают, появляются другие проекты, и ты понимаешь, что нужно продолжать принимать лекарства, а денег нет. Что в такой ситуации делать? Именно в таких случаях помогают регулярные пожертвования. Также они помогают содержать реабилитационный центр Poga, который является одним из наших проектов", - говорит руководитель Ziedot.lv.

В реабилитационном центре Poga получают заботу семьи, в которых растут дети с нарушениями двигательных или других функций. Учитывая, что из-за необходимости постоянно находится с ребенком семья или одинокий родитель постепенно становятся нуждающимися и "невидимыми", возможность бесплатно заниматься в таком центре для них как глоток свежего воздуха.

"Конечно, общество с радостью принимает здоровых и молодых, а люди в инвалидной коляске не могут попасть на большинство общественных мероприятий. Даже некоторые медицинские учреждения не оборудованы надлежащим образом.

У нас нет времени на это, мы все заняты своими жизнями, и, если ребенок с нарушениями развития шумит в кафе, куда мы зашли выпить чашку кофе, это может вызывать раздражение, выбить нас из зоны комфорта. И сложно нас за это винить.

На мой взгляд, больным детям не стоит перекрывать путь в обычные общеобразовательные учреждения, и, если школьники будут видеть детей с нарушениями развития с детства, отношение к ним во взрослой жизни также изменится, общество изменится", - говорит Диманта, добавляя, что родителям, которые хотят оградить своих детей от такого соседства, нужно понимать, что никто не застрахован от болезни. "Хотели бы они, чтобы их ребенка, если он серьезно заболеет, выкинули из общества? Мы обычно задумываемся об этих вещах только, когда сталкиваемся с ними", - заключает она.

Чистка шкафа и продуктовых полок

Ситуацию, когда не хватает денег на регулярную покупку дорогостоящих лекарств или операцию может представить себе чуть ли не каждый житель Латвии, однако есть в стране и такие люди, которым нечего есть или не в чем ходить зимой.

К примеру, Ziedot.lv предлагает сдавать вещи для таких семей в пункты приема по всей Латвии. Требование одно - не воспринимать благотворительную организацию как помойку, куда можно отнести рваную, грязную одежду и сломанную технику.

Рута Диманта ФОТО: Zane Bitere/LETA

В свою очередь Латвийское объединение самаритян в сотрудничестве с Latvijas valsts mezi, сетью магазинов Rimi и 35 региональными организациями реализует проект "Продовольственный банк "Для сытой Латвии", который обеспечивает продовольственную поддержку семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам с доходом ниже 300 евро, которым социальная служба не предоставила статус малообеспеченного лица или семьи. В рамках проекта организуются различные благотворительные акции по сбору продуктов питания.

Проект также активно участвует в продвижении законодательных изменений, которые позволят жертвовать продукты с истекшим сроком годности благотворительным организациям, тем самым сократив количество выброшенных, но еще пригодных для употребления в пищу продуктов питания и оказав еще большую поддержку нуждающимся.

"Такое расточительство продуктов приносит не только финансовые убытки и негативно влияет на окружающую среду, но и является неэтичным поступком, когда более 20% населения Латвии подвержены риску бедности, а рядом с ними супермаркеты в день выбрасывают по 50 кг продуктов", - говорит председатель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш.

В 2018 году продовольственный банк "Для сытой Латвии" оказал помощь более 14 тысячам нуждающихся семей с детьми, пожилым людям и инвалидам по всей Латвии. В 2018 году в продовольственный банк было внесено 21 929,93 евро в виде финансовых пожертвований и 14 416,09 евро пожертвований в виде продуктов и других товаров. Люди по всей Латвии получают пакеты с продуктами. Например, в Риге в 2018 году помощь была оказана 1084 людям, в Земгале ее получили 834 человека, в Видземе - 5343 человека, в Латгале - 3274, а в Курземе - 4067.

Чаще всего о помощи просят семьи из 3 человек (1 взрослый и 2 детей) с доходом до 350 евро (116 евро на человека).

Многие просьбы о помощи также поступают от одиноких пожилых людей с доходом в виде пенсии до 200 евро.

Поддержать Латвийское объединение самаритян можно также волонтерской работой в той области, которая удается вам лучше всего, а также сделав пожертвование или просто во время акции в магазине купив продукты для продовольственного банка.

Волонтерство - интересный опыт или стиль жизни

Не стоит забывать и об одном из самых интересных видов благотворительности - волонтерской деятельности, которой можно заниматься даже если в кармане нет лишних денег, а в шкафу нет лишних вещей.

Одной из наиболее крупных официальных платформ с большим количеством разнообразных предложений волонтерской работы является проект Государственного агентства занятости "brivpratigie.lv". Это платформа, где могут зарегистрироваться как волонтеры, так и организации, которым нужна помощь в том или ином проекте. При этом на сайте "brivpratigie.lv" можно найти работу в различных отраслях - природа и окружающая среда, спорт, образование и науки, социальные активности и т.д.

"Волонтерская деятельность в последние годы стала более популярна, потому что ее организаторы сейчас более громко и профессионально заявляют о себе - и в социальных сетях, и на платформе "brivpratigie.lv". Таким образом, люди могут найти места, где их помощь необходима. Есть люди, которые на постоянной основе сотрудничают с благотворительнымии организациями и те, кто делает это время от времени или просто хочет попробовать, как это: быть волонтером. Они пробуют социальную сферу, культуру, спорт, а потом выбирают что-то подходящее для себя. Мы также часто советуем молодым людям, которые хотят определиться с будущей профессией, для начала попробовать волонтерскую деятельность в рассматриваемой сфере, чтобы понять, подходит ли она им. Это взаимовыгодные проекты как для организаций, так и для волонтеров, которые получают множество новых навыков, друзей и жизненный опыт", - рассказывает руководитель проекта "brivpratigie.lv" Интс Тетеровскис.

В настоящее время на платформе "brivpratigie.lv" зарегистрировано около 4 тысяч активных пользователей. По словам руководителя проекта, каждый день кто-то из них занят волонтерской деятельностью. В социальных проектах больше волонтеров, которые занимаются этим на долгосрочной основе. Эти люди предоставляют помощь в больницах и других учреждениях. Есть также интересный проект, в рамках которого молодым людям, вышедшим из мест заключения, можно помогать влиться в нормальную жизнь. Конечно, эта работа требует специфических знаний, поэтому проводятся серьезные обучения и существуют определенные ограничения по возрасту. В свою очередь на культурных или спортивных мероприятиях в основном собираются волонтеры, которые хотят заниматься волонтерской деятельностью время от времени, а не постоянно.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С помощью платформы "brivpratigie.lv" можно также следить за объявлениями определенной волонтерской организации, которая работает в интересующей конкретного волонтера сфере.

"Возраст наших волонтеров составляет от 13 до 80 лет. И, несмотря на то, что среднестатистическому волонтеру около 23-25 лет, пенсионеры часто являются очень активными и отзывчивыми помощниками. На платформе "brivpratigie.lv" зарегистрировано около 100 людей в возрасте около 80 лет, - говорит Тетеровскис.

Детям до 18 лет для работы волонтером требуется разрешение от родителей, и, конечно участвовать в волонтерских мероприятиях они должны в свободное от занятий время. Закон о волонтерской работе оговаривает то, сколько часов в день может работать волонтер, и другие аспекты.

Волонтеры не остаются без признания - уже шестой год подряд устраивается награждение самых активных из них. В этом году оно пройдет 30 ноября, и до конца октября на домашней странице "brivpratigie.lv" еще можно номинировать людей и организации на получение этой награды. Кроме того, можно номинировать самое дружественное для волонтеров самоуправление.

"В Европе также есть большое количество организаций, от которых к нам в Латвию приезжают волонтеры. В свою очередь ребята из Латвии, обратившись в соответствующие организации, также могут поехать за рубеж, где им оплатят проживание. Хотя мы все-таки стараемся, чтобы наши волонтеры помогали на родине, брали на себя ответственность за то место, где живут", - подытожил Тетеровскис.

В свою очередь Латвийское объединение самаритян в рамках проекта "Возраст ≠ одиночество" помогает вовлечению пожилых людей, проживающих в отдаленных регионах, в культурные, образовательные и другие мероприятия. Этот проект также популяризирует волонтерскую работу. В 2018 году в рамках проекта было проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие 572 пенсионера, а также 66 добровольцев и 5 социальных работников.

"Сотрудники Латвийского объединения самаритян встречают сотни пожилых людей, которые потеряли практически все социальные контакты и годами не имели возможности или причины покидать дом. Муниципалитеты в случае необходимости обеспечивают уход за пожилыми людьми на дому, однако возможности для социальной активности одиноких пенсионеров в сельской местности очень ограничены или отсутствуют вообще - в связи со состоянием здоровья, отсутствием транспорта и низким уровнем доходов. Именно поэтому Латвийское объединение самаритян каждый год с помощью Latvijas Mezi помогает одиноким пожилым людям получать новые впечатления", - рассказывает председатель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш.

Доверяй, но проверяй

Деятельность благотворительных организаций в Латвии контролирует вышеупомянутая комиссия общественного блага, в состав которой входят представители Регистра предприятий, Министерства благосостояния, Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства охраны среды и регионального развития, а также различных общественных организаций. Комиссия рассматривает годовые отчеты этих обществ и, если появляются сомнения в том, что компания использует средства в соответствии с целями организации общественного блага, дальнейшую проверку в отношении этого общества проводит Служба госдоходов (СГД). По словам председателя комиссии общественного блага Илзе Боранце, бывают и случаи, когда сами жертвователи средств жалуются на благотворительные организации, хотя они довольно редки. В случае, если возникают сомнения по поводу того, как организация использует пожертвования, в первую очередь Боранце советует обратиться в саму организацию и потребовать отчет, однако, если не удается получить его, нужно сообщать об этом комиссии.

По словам, руководителя Ziedot.lv Руты Диманты, для каждой благотворительной организации очень важно быть прозрачной, потому что репутация в этом деле очень важна. Поэтому в описании к каждому проекту Ziedot.lv видно, сколько денег было пожертвовано и что было на эти деньги приобретено. Кроме того, каждый человек может потребовать отчет о своем пожертвовании, проследить его в бухгалтерских записях компании.

В случае, если человек, для которого собирались деньги, умирает, не успев их использовать, жертвователи имеют право забрать их назад.

В противном случае эти деньги просто передаются на похожие благотворительные проекты. В этом, по словам Диманты, и заключается отличие между пожертвованиями, которые перечисляются на частный счет, опубликованный в социальной сети, и пожертвованиями через благотворительную организацию. В первом случае вы просто дарите деньги, и никто не обязан будет предоставлять вам отчет об их использовании.

СГД активно работает с организациями общественного блага и оценивает значительность их деятельности для общества. В 2018 году статус организации общественного блага был отнят у 101 организации, а до 30 сентября в этом году - 214 организаций потеряли его. При этом 146 из них сами отказались от статуса, потому что прекратили свою деятельность. Кроме того, общества теряют статус общественных организаций в случае несвоевременной подачи финансовой отчетности, наличия налоговых задолженностей, несоблюдения пропорции средств, которые общество может тратить на свои административные нужды. Закон утверждает, что на поддержание организации "на плаву" - свет, электричество, зарплаты - она может тратить до 25% от общего объема пожертвований. Однако не все благотворительные организации используют это право.

Как Ziedot.lv, так и Латвийское объединение самаритян утверждают, что не берут ни цента из пожертвований на свои административные нужды.

"Мы в Ziedot.lv не берем никакой комиссии, и те 5 евро, что вы отправляете, например, Янису Калиньшу, ему полностью и перечисляются. Хотя тратить определенную часть - до 25% от пожертвований - на свои административные нужны не запрещается, потому что благотворительным организациям тоже нужно платить за электричество, отопление бухгалтерские и юридические услуги. В нашем случае повседневные траты покрывают другие спонсоры, например, фонд Бориса и Инары Тетеревых. Долгие годы нам помогал Swedbank, чтобы мы могли не брать эти деньги из пожертвований", - рассказывает руководитель организации Рута Диманта.

"Латвийское объединение самаритян работает в 4 сферах - образование, социальная сфера, медицина и благотворительность. И благотворительность для нас не является бизнесом! Для покрытия расходов на благотворительность мы работаем на свободном рынке и предоставляем образовательные, социальные и медицинские услуги. Делая это, мы можем планировать благотворительную деятельность более регулярно, а не только эпизодически. В нашей организации работает 800 человек, и все они получают официальную заработную плату, которая выплачивается из дохода, который мы получаем за предоставление услуг на рынке. Из благотворительных пожертвований на наши административные расходы не уходит ни цента", - в свою очередь заявляет председатель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш.

Согласно информации комиссии общественного блага, в 2018 году 138 организаций получили статус общественного блага, а на 30 сентября 2019 года его получили 74 организации.

Подобный статус позволяет самой организации не платить подоходный налог с предприятия, однако остальные налоги она платит также, как и любая другая компания. Кроме того, самоуправления могут предоставлять организациям общественного блага налоговые льготы - например, в отношении налога на недвижимость.

В свою очередь физические лица жертвующие средства таким организациям могут записывать суммы пожертвований в оправданные расходы при заполнении деклараций и получать льготы по подоходному налогу с населения. В свою очередь компании, жертвующие средства организациям общественного блага, получают льготы, касающиеся подоходного налога с предприятия.

На сайте СГД есть информация обо всех организациях, которые получили данный статус или лишились его, а также информация о доступных льготах.