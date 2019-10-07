Пн, 7.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Латвию совсем скоро посетит Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский.

ФОТО: Sergei Supinsky / AFP

На следующую неделю запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию, в понедельник, 7 октября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в Киеве.

"Сегодня у нас была возможность поговорить и наедине, и с нашими делегациями, обсудить все наши вопросы, в ближайшее время мы планируем визит президента Зеленского в Ригу", - рассказал Пристайко.

По его словам, поездка Зеленского в Латвию, скорее всего, состоится на следующей неделе.

Ринкевич в понедельник, 7 октября, и вторник, 8 октября, находится с официальным рабочим визитом в Украине, где министр проводит встречи с рядом должностных лиц.

В понедельник пройдет обсуждение двусторонних отношений между Латвией и Украиной, процесса реформ в Украине, сотрудничества Украины с Европейским союзом, Советом Европы и НАТО, а также развития ситуации в российско-украинском конфликте и положения в Крыму.

Во вторник Ринкевич отправится с региональным визитом в Запорожье, где министр откроет почетное консульство Латвии в Запорожской области, а также встретится с региональными чиновниками.

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