Латвию совсем скоро посетит Владимир Зеленский

"Сегодня у нас была возможность поговорить и наедине, и с нашими делегациями, обсудить все наши вопросы, в ближайшее время мы планируем визит президента Зеленского в Ригу", - рассказал Пристайко.

По его словам, поездка Зеленского в Латвию, скорее всего, состоится на следующей неделе.

Ринкевич в понедельник, 7 октября, и вторник, 8 октября, находится с официальным рабочим визитом в Украине, где министр проводит встречи с рядом должностных лиц.

В понедельник пройдет обсуждение двусторонних отношений между Латвией и Украиной, процесса реформ в Украине, сотрудничества Украины с Европейским союзом, Советом Европы и НАТО, а также развития ситуации в российско-украинском конфликте и положения в Крыму.