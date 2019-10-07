Путин в свой день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты себе, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, а также другим федеральным чиновникам, в том числе и министрам. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ.