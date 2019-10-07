Пн, 7.10.2019
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Путин в свой день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

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Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты себе, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, а также другим федеральным чиновникам, в том числе и министрам. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно указу, зарплата будет повышена на 4,3%.

Кроме того, с 1 октября зарплаты выросли у глав Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, вице-премьеров, секретаря Совета безопасности, председателя ЦИК. Зарплаты повысили и тем, кто работает на государственных должностях в дипломатических представительствах России. 

Как указано в документе, денежное вознаграждение будет увеличено "в целях обеспечения социальных гарантий". 

В последний раз Путин увеличивал зарплаты себе, Медведеву и высшим госчиновникам в январе прошлого года. Тогда их повысили на 4%. 

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