"Платите!": на Яунциемском кладбище могильщик шантажирует близких покойных

Могильщик убрал принесенные цветы и попросил у родных покойной заплатить за предоставление услуг. Сотрудники похоронного бюро были шокированы. Они рассказали, что практика украшения могилы бесплатно не распространена, однако она приносит близким теплые чувства.

"Похороны были в 12.30. Шли на кладбище, прийдя к могиле, увидел, что стоит могильщик, а наши цветы были убраны и вместе со свечами отложены в сторону. Спросил, почему так? Надо платить могильщику за то, что могила украшена. Но мы это делаем бесплатно, а не за деньги", - поведал журналистам сотрудник бюро.

"На других кладбищах нам даже помогают украшать могилы, если мы не можем это сделать, но в Яунциемсе сказали, что мы у него хлеб отбираем", - добавил сотрудник бюро.

Учитывая, что обещанное оказалось невыполненным и могила осталась без украшений, сотруднику похоронного бюро стало стыдно перед клиентами. Теперь семье будет казаться, что виновато похоронное бюро.

Складывается ощущение, что могильщик пытается конкурировать с бюро и вынудить родственников выбрать его в качестве декоратора могилы. То есть, если близкие покойного будут считать, что бюро не выполняет обещания, в следующий раз они обратятся к могильщику.