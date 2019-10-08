"Платите!": на Яунциемском кладбище могильщик шантажирует близких покойных
На минувших выходных могильщик Яунциемского кладбища решил убрать цветы с могилы одной женщины, чтобы потребовать у родственников плату за декорации. Сотрудники похоронного бюро и родственники настолько обижены, что рассматривают возможность обратиться в полицию, сообщает передача Degpunktā.
Могильщик убрал принесенные цветы и попросил у родных покойной заплатить за предоставление услуг. Сотрудники похоронного бюро были шокированы. Они рассказали, что практика украшения могилы бесплатно не распространена, однако она приносит близким теплые чувства.
"Похороны были в 12.30. Шли на кладбище, прийдя к могиле, увидел, что стоит могильщик, а наши цветы были убраны и вместе со свечами отложены в сторону. Спросил, почему так? Надо платить могильщику за то, что могила украшена. Но мы это делаем бесплатно, а не за деньги", - поведал журналистам сотрудник бюро.
"На других кладбищах нам даже помогают украшать могилы, если мы не можем это сделать, но в Яунциемсе сказали, что мы у него хлеб отбираем", - добавил сотрудник бюро.
Учитывая, что обещанное оказалось невыполненным и могила осталась без украшений, сотруднику похоронного бюро стало стыдно перед клиентами. Теперь семье будет казаться, что виновато похоронное бюро.
Складывается ощущение, что могильщик пытается конкурировать с бюро и вынудить родственников выбрать его в качестве декоратора могилы. То есть, если близкие покойного будут считать, что бюро не выполняет обещания, в следующий раз они обратятся к могильщику.
Как отмечают журналисты, могильщик так себя повел уже во второй раз и сотрудники бюро рассматривают возможность обратиться в полицию, поскольку считают, что мужчина занимается мелким хулиганством и осквернением могил. Правда, по-прежнему не удалось поймать мужчину за делом и у сотрудников бюро не хватает необходимых доказательств, чтобы привлечь стражей порядка.