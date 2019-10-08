Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Королевская семья опубликовала заявление, согласно которому, двое детей принца Карла Филипа и трое отпрысков принцессы Мадлен больше не должны будут исполнять королевские обязанности. Несмотря на это, они останутся членами монаршей семьи и сохранят свои титулы.

Членами королевского двора останутся родители маленьких принцев и принцесс, а также семья старшей дочери короля, крон-принцессы Виктории.

По словам экспертов, таким образом принц Карл Филип и принцесса Мадлен смогут воспитывать своих детей как обычных людей.

"Они смогут стать кем хотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом", - указал специалист по шведской королевской семье Карин Ленмор.