Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение об отлучении от обязанностей монаршей семьи пятерых внуков, которые являются детьми его младших сына и дочери. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.
Королевская семья опубликовала заявление, согласно которому, двое детей принца Карла Филипа и трое отпрысков принцессы Мадлен больше не должны будут исполнять королевские обязанности. Несмотря на это, они останутся членами монаршей семьи и сохранят свои титулы.
Членами королевского двора останутся родители маленьких принцев и принцесс, а также семья старшей дочери короля, крон-принцессы Виктории.
По словам экспертов, таким образом принц Карл Филип и принцесса Мадлен смогут воспитывать своих детей как обычных людей.
"Они смогут стать кем хотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом", - указал специалист по шведской королевской семье Карин Ленмор.
Первая внучка короля Швеции Карла Густава и его супруги королевы Сильвии появилась на свет в феврале 2012 года - ею была Эстель, точь кронпринцессы Виктории. Кронпринцесса занимает второе место в очереди на шведский престол, первой претенденткой на который является Сильвия. В целом у короля и королевы Швеции семь внуков.