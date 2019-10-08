В Эстонии задержаны двое мужчин с тремя килограммами взрывчатки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала подозреваемых в незаконном обращении с взрывчаткой.
В конце сентября КаПо обнаружила в Ляэне-Вирумаа около трех килограммов незаконного взрывчатого вещества и задержала в этой связи двоих мужчин.
Мужчинам в возрасте 35 и 29 лет предъявили подозрения в незаконном обращении с крупной партией взрывчатого вещества и взрывным устройством или его важной составляющей и боеприпасами.
КаПо напоминает, что при подозрениях на незаконное обращение с взрывчаткой (например, если кто-то нашел взрывное устройство или взрывчатый материал) нужно немедленно позвонить по номеру вызова экстренной помощи Эстонии112.
Чтобы проинформировать людей о связанных с оружием обязательствах и сократить количество незарегистрированного оружия, эстонская полиция в октябре проводит акцию сдачи оружия, которая должна повысить уровень безопасности в обществе.
По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийзы Нуут, сейчас подходящее время, чтобы принять участие в кампании и избавиться от незаконных предметов.
"У каждого есть возможность добровольно сдать незаконно принадлежащее ему огнестрельное оружие, взрывное устройство или его важную составляющую, боеприпасы или взрывчатое вещество. В таком случае люди будут свободы от уголовной ответственности", - сказала Нуут.
При подозрениях, что вещество является взрывчатым, ни в коем случае нельзя самому заниматься его транспортом, но нужно держаться от него подальше и после звонка ждать указаний оперативных служб по дальнейшим безопасным действиям, указали представители КаПо.
Согласно законодательству Эстонии, наказание за незаконное обращение с взрывчатым веществом, взрывным устройством или его важной частью составляет до десяти лет тюрьмы.
Начат уголовный процесс.