В Эстонии задержаны двое мужчин с тремя килограммами взрывчатки

В конце сентября КаПо обнаружила в Ляэне-Вирумаа около трех килограммов незаконного взрывчатого вещества и задержала в этой связи двоих мужчин.

Мужчинам в возрасте 35 и 29 лет предъявили подозрения в незаконном обращении с крупной партией взрывчатого вещества и взрывным устройством или его важной составляющей и боеприпасами.

КаПо напоминает, что при подозрениях на незаконное обращение с взрывчаткой (например, если кто-то нашел взрывное устройство или взрывчатый материал) нужно немедленно позвонить по номеру вызова экстренной помощи Эстонии112.

Чтобы проинформировать людей о связанных с оружием обязательствах и сократить количество незарегистрированного оружия, эстонская полиция в октябре проводит акцию сдачи оружия, которая должна повысить уровень безопасности в обществе.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Лийзы Нуут, сейчас подходящее время, чтобы принять участие в кампании и избавиться от незаконных предметов.

"У каждого есть возможность добровольно сдать незаконно принадлежащее ему огнестрельное оружие, взрывное устройство или его важную составляющую, боеприпасы или взрывчатое вещество. В таком случае люди будут свободы от уголовной ответственности", - сказала Нуут.

При подозрениях, что вещество является взрывчатым, ни в коем случае нельзя самому заниматься его транспортом, но нужно держаться от него подальше и после звонка ждать указаний оперативных служб по дальнейшим безопасным действиям, указали представители КаПо.

Согласно законодательству Эстонии, наказание за незаконное обращение с взрывчатым веществом, взрывным устройством или его важной частью составляет до десяти лет тюрьмы.