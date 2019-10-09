Ср, 9.10.2019
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Фантастика! Звездный визажист поделилась фото до и после похудения на 40 кг
И это один человек?

ФОТО: скриншот instagram.com/goar_avetisyan

Мастер по визажу Гоар Аветисян недавно вернулась из США, где проводила мастер-классы и встречи с поклонниками. В поездке 26-летняя визажистка, которая ведет борьбу с лишними килограммами, старалась не позволять себе лишнего, чтобы снова не набрать вес.

На днях девушка показала пользователям Сети, каких результатов она уже добилась.

"Смотрите что нашла. Тут видны изменения? Минус 43 кг. Поскорее бы ещё минус 30", - написала Гоар в Instagram.

Похудев, она стала позволять себе более откровенные и женственные наряды.

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