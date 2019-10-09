Фантастика! Звездный визажист поделилась фото до и после похудения на 40 кг

Мастер по визажу Гоар Аветисян недавно вернулась из США, где проводила мастер-классы и встречи с поклонниками. В поездке 26-летняя визажистка, которая ведет борьбу с лишними килограммами, старалась не позволять себе лишнего, чтобы снова не набрать вес.