Ср, 9.10.2019
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Минздрав запустит программу по снижению риска депрессии и самоубийств среди подростков

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Сегодня, в 11 часов, в Риге пройдет открытие программы Министерства здравоохранения по снижению риска депрессии и самоубийств среди подростков, сообщили агентству LETA в Минздраве.

Чтобы оказать своевременную помощь подросткам с психическими и поведенческими расстройствами в случаях депрессии и риска самоубийства, Министерство здравоохранения совместно с Фондом Детской больницы и Ресурсным центром для подростков создало новую финансируемую государством услугу.

Мероприятие состоится в Ресурсном центре для подростков на ул. Чака 83/85.

В мероприятии примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле и клинический руководитель Ресурсного центра для подростков Нил Константинов.

Во время мероприятия пройдет также демонстрация предпочтительного поведения в ситуации риска самоубийства, которого стоит придерживаться людям, которые хотят помочь ближнему в подобной ситуации, информирует Минздрав.

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