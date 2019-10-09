Минздрав запустит программу по снижению риска депрессии и самоубийств среди подростков

Сегодня, в 11 часов, в Риге пройдет открытие программы Министерства здравоохранения по снижению риска депрессии и самоубийств среди подростков, сообщили агентству LETA в Минздраве.
Чтобы оказать своевременную помощь подросткам с психическими и поведенческими расстройствами в случаях депрессии и риска самоубийства, Министерство здравоохранения совместно с Фондом Детской больницы и Ресурсным центром для подростков создало новую финансируемую государством услугу.
Мероприятие состоится в Ресурсном центре для подростков на ул. Чака 83/85.
В мероприятии примут участие министр здравоохранения Илзе Винькеле и клинический руководитель Ресурсного центра для подростков Нил Константинов.
Во время мероприятия пройдет также демонстрация предпочтительного поведения в ситуации риска самоубийства, которого стоит придерживаться людям, которые хотят помочь ближнему в подобной ситуации, информирует Минздрав.