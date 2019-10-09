Ср, 9.10.2019
Аэропорт "Рига" хочет напомнить пассажирам, что очень важно приезжать в аэропорт своевременно - по крайней мере за два часа до вылета. Лаура Карните, представитель аэропорта об очередях

Полиция провела рейды в школах: не нашли ни наркотиков, ни наркоманов

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Госполиция с сентября провела проверки на наличие наркотиков в семи учебных заведениях Рижского района, однако не констатировала одурманивающих веществ и случаев их применения, что считает хорошим результатом, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Полицейские проверки в учебных заведениях не являются новшеством, и это один из видов профилактических мероприятий. 

В мае министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил журналистам, что активная фаза проверок начнется в новом учебном году. Школы будут выбираться по определенному алгоритму без предварительного оповещения.

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