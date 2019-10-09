Полиция провела рейды в школах: не нашли ни наркотиков, ни наркоманов

Госполиция с сентября провела проверки на наличие наркотиков в семи учебных заведениях Рижского района, однако не констатировала одурманивающих веществ и случаев их применения, что считает хорошим результатом, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.
Полицейские проверки в учебных заведениях не являются новшеством, и это один из видов профилактических мероприятий.
В мае министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил журналистам, что активная фаза проверок начнется в новом учебном году. Школы будут выбираться по определенному алгоритму без предварительного оповещения.