"Сильно располнела": очевидец рассказал о внешнем виде Заворотнюк

По словам очевидца, актриса кардинально изменилась.

"Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа", - указал он.

Однако в изменениях во внешности Заворотнюк нет ничего удивительного. Как отметили медики в интервью Rambler.ru, полнота актрисы может быть вызвана тем, что ей приходится принимать много лекарств.

Между тем ведущий онколог московской клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник в интервью "Известиям" высказал свое мнение о выписке Заворотнюк.

Врач заявил, что сообщения о выписке актрисы вполне могут соответсвовать истине, поскольку иногда онкобольным устраивают перерыв в лечении.

"Если человеку становится лучше на какой-то период, мы его можем отпустить домой на паллиативную помощь. Можем устроить так называемые химиотерапевтические каникулы", - отметил Гутник.

Онколог подчеркнул, что в данном случае важны причины приостановки лечения.

По его словам, либо актриса возобновит лечение через какое-то время, либо лечение прекращено, поскольку оно не дает результатов.

Многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.

Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).