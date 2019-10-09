"Сильно располнела": очевидец рассказал о внешнем виде Заворотнюк

Накануне российскую актрису, звезду телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она предположительно проходила лечение от опухоли головного мозга. Момент выписки и вывоза артистки из клиники не остался незамеченным. Об этом сообщает Topnews.ru.
По словам очевидца, актриса кардинально изменилась.
"Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа", - указал он.
Однако в изменениях во внешности Заворотнюк нет ничего удивительного. Как отметили медики в интервью Rambler.ru, полнота актрисы может быть вызвана тем, что ей приходится принимать много лекарств.
Между тем ведущий онколог московской клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник в интервью "Известиям" высказал свое мнение о выписке Заворотнюк.
Врач заявил, что сообщения о выписке актрисы вполне могут соответсвовать истине, поскольку иногда онкобольным устраивают перерыв в лечении.
"Если человеку становится лучше на какой-то период, мы его можем отпустить домой на паллиативную помощь. Можем устроить так называемые химиотерапевтические каникулы", - отметил Гутник.
Онколог подчеркнул, что в данном случае важны причины приостановки лечения.
По его словам, либо актриса возобновит лечение через какое-то время, либо лечение прекращено, поскольку оно не дает результатов.
Многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.
СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.
Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.