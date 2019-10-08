СМИ: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

СМИ сообщают, что частный медцентр, где походила лечение 48-летняя актриса, больше не оказывает ей услуги.

"Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу", - сообщает издание "Комсомольская правда"

Оказалось, что родные поместили звезду в клинику под вымышленным именем, поэтому работники центра даже не догадывались, что Анастасия проходит лечение у них.

"Пациентки по фамилии Заворотнюк, рождённой 3 апреля 1971 года, у нас нет. Уточните, пожалуйста, данные у родственников", - отвечали журналистам в клинике.

Родные и близкие звезды продолжают скрывать информацию о ее состоянии. СМИ располагают только слухами и непроверенной информацией. Они запрещают друзьям говорить с прессой и рассказывать что-либо.

Журналисты поинтересовались у пиар-директора Заворотнюк Марины Потаповой о состоянии актрисы, а также являются ли слухи о выписке правдой.

"Доброго дня. Спасибо вам", - невпопад ответила Потапова и повесила трубку.

Друзьям семьи также категорически запрещено распространяться о состоянии Насти.

"О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", - цитирует друга Заворотнюк издание.

Многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.

Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).