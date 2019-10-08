СМИ: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Выяснилось, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк лежала в клинике под вымышленной фамилией и с другой датой рождения в карточке. Сейчас известно, что ее выписали, но "это вовсе не означает хороших новостей". Об этом пишет "Комсомольская правда".
СМИ сообщают, что частный медцентр, где походила лечение 48-летняя актриса, больше не оказывает ей услуги.
"Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу", - сообщает издание "Комсомольская правда"
Оказалось, что родные поместили звезду в клинику под вымышленным именем, поэтому работники центра даже не догадывались, что Анастасия проходит лечение у них.
"Пациентки по фамилии Заворотнюк, рождённой 3 апреля 1971 года, у нас нет. Уточните, пожалуйста, данные у родственников", - отвечали журналистам в клинике.
Родные и близкие звезды продолжают скрывать информацию о ее состоянии. СМИ располагают только слухами и непроверенной информацией. Они запрещают друзьям говорить с прессой и рассказывать что-либо.
Журналисты поинтересовались у пиар-директора Заворотнюк Марины Потаповой о состоянии актрисы, а также являются ли слухи о выписке правдой.
"Доброго дня. Спасибо вам", - невпопад ответила Потапова и повесила трубку.
Друзьям семьи также категорически запрещено распространяться о состоянии Насти.
"О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", - цитирует друга Заворотнюк издание.
Многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.
СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.
Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.