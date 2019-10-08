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  • Латвийский писатель и друг Жанны Фриске выпустил отрывок из книги о певице

Латвийский писатель и друг Жанны Фриске выпустил отрывок из книги о певице

Жанна Фриске.

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Писатель и сценарист из Латвии Геннадий Куркин опубликовал отрывок из первой главы книги о Жанне Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году. Русский TVNET смог получить небольшой комментарий от автора. 

Известно, что книга будет носить имя "Блестка". Сам Геннадий пока не знает, когда работа будет завершена. 

"Книга в работе, и когда будет закончена мне пока не ясно", - ответил писатель. 

Экс-солистка группы "Блестящие" дружила с писателем и делилась с ним своими переживаниями. Повествование в книге ведется от первого лица. 

"Если вы читаете это, значит меня уже нет. А значит, я могу говорить правду. Вовсе не потому, что правду так уж обязательно говорить, просто кроме нее мне больше ничего не остается", - трагично звучат первые строки. 

В первый главе от лица Жанны рассказывается о том, как она принимает смертельный диагноз, как реагируют ее родные:

"Тогда же в Нью-Йорке заканчивалась всего навсего моя жизнь. Меня это пугало, и потому я не брала трубку. Как ребенок, который потерялся, но боится спросить дорогу домой у чужих проходящих мимо взрослых, я предпочитаю закрывать глаза на очевидное в надежде уснуть и проснуться спасенной....

И Димкино лицо, любимое, бледное, сосредоточенное, застынет. В течение многих месяцев он пытался добиться встречи с Эрнстом, разговора с ним, говорил об этом, планировал, но ничего не получалось до сегодняшнего дня....". 

Жанна признавалась, как она не хотела публичности, как она не хотела умирать и как ей давали надежду - предлагали экспериментальное лекарство:

"После месяцев "невозможно" по России и всему миру именно здесь завтра мне скажут "возможно", и, участливо наклонившись к самому лицу — я стала плохо видеть — зачем-то громко и четко артикулируя слова, спросят — "Мадам Фриске! У нас есть для вас экспериментальное лечение. Что скажете?"...

...Если бы знала что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе, и сейчас сидела бы у океанской волны и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским  Солнцем — эй! эй, смотри, я тоже звезда!". 

Полная версия первой главы книги Геннадия Куркина "Блестка" можно прочесть на странице издания StarHit.ru

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