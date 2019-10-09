Поцелуи, кольца и платье: в Сети появились первые официальные фото со свадьбы Джастина Бибера

30 сентября прошла брачная церемония 25-летнего Джастина Бибера и 22-летней Хейли Болдуин. Все детали празднования находились в строжайшем секрете, и до вчерашнего дня в интернете невозможно было найти фотографий счастливой пары в свадебных нарядах. только через неделю новоиспеченная невеста опубликовала сразу несколько долгожданных фотографий, отметив, что чувствует себя очень счастливой.

Как пишет Starhit.ru для празднования модель выбрала платье от Off White. Фасон "русалка" с оголенными плечами сопровождался изящным вырезом на спине. Платье было также дополнено многометровой фатой. Однако это была не просто фата! На ней была вышита надпись, которая гласит "Пока смерть не разлучит нас".

А вот сам музыкант был на церемонии в костюме от Celine чёрного цвета.

Как пишет Starhit.ru молодожёны выбрали обручальные кольца от Tiffany из желтого золота с бриллиантами.

Церемония состоялась в отеле Montage Palmetto Bluff, который находится в Южной Каролине.

На свадьбе в качестве гостей были как родные пары, так и их звёздные друзья. Так, торжество посетили Кендалл и Кайли Дженнер, Кэти Перри и Орландо Блум.