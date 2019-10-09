"Любимое солнышко": Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием

Вчера, 8 октября, Вероника Николаева отметила свой четвёртый день рождения. Российский артист поделился в Сети любимыми фотографиями девочки. На одном из снимков Ника, как её ласково зовёт папа, и 37-летняя супруга Николаева и мама малышки Юлия Проскурякова с энтузиазмом пишут на зеркальном стенде в Юрмале.

На второй фотографии Вероника позирует в джинсовом костюме с игрушкой в руках. На другом снимке дочка артиста запечатлена в ободке единорога. На последнем же кадре Николаев с улыбкой смотрит на дочку, которую держит на руках.

"Любимое солнышко!!! Четыре!!! Вероника оставляет "автограф" на Зеркале любви. Счастья, любви и мира тебе, доченька",

- подписал серию снимков артист.