Ср, 9.10.2019
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"Любимое солнышко": Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием
И поделился снимками из Юрмалы

ФОТО: https://www.instagram.com/p/B3V_4wyoki8/

59-летний автор песен, композитор и исполнитель Игорь Николаев поделился со своими поклонниками доброй новостью - его младшая дочь Вероника отпраздновала свой день рождения. Об этом артист сообщил в своём Instagram-аккаунте. 

Вчера, 8 октября, Вероника Николаева отметила свой четвёртый день рождения. Российский артист поделился в Сети любимыми фотографиями девочки. На одном из снимков Ника, как её ласково зовёт папа, и 37-летняя супруга Николаева и мама малышки Юлия Проскурякова с энтузиазмом пишут на зеркальном стенде в Юрмале.

На второй фотографии Вероника позирует в джинсовом костюме с игрушкой в руках. На другом снимке дочка артиста запечатлена в ободке единорога. На последнем же кадре Николаев с улыбкой смотрит на дочку, которую держит на руках.

"Любимое солнышко!!! Четыре!!! Вероника оставляет "автограф" на Зеркале любви. Счастья, любви и мира тебе, доченька",

- подписал серию снимков артист.

Супруги Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стремятся посвящать всё свободное время своей дочке. Звездный отец частенько гуляет с малышкой и лично преподаёт ей музыку. 

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