СМИ: парализованная Заворотнюк продолжит лечение в другой клинике

До своей выписки актриса проходила лечение в московской больнице Европейский медицинский центр. Во вторник, 8 октября, в прессе появилась информация о том, что Заворотнюк покинула клинику.

Согласно информации в распоряжении Mash, сегодня, 9 октября, Анастасию отвезли в клинику, которая занимается реабилитацией тяжелобольных пациентов.

Отмечается, что актриса не может самостоятельно передвигаться, а правая часть ее тела парализована из-за болезни. У Заворотнюк парализована правая рука.

Как указывает Telegram-канал, актрисе требуется длительное восстановление и наблюдение высококвалифицированных врачей-неврологов.

Специалисты уже начали работать с Заворотнюк - она посещает тренировки в зале эрготерапии и водные процедуры. Занятия должны помочь Анастасии восстановить физические навыки.

Состояние здоровья актрисы постоянно контролируют медики, родственники звезды поочередно сидят с ней в палате, а рядом с клиникой круглосуточно дежурит машина "скорой" помощи.

Напомним, многочисленные издания сообщили, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ также писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.