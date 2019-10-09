Социальная работница в открытом письме обвинила Петравичу в некомпетентности

Письмо - это ответ на запись Петравичи в той же социальной сети Facebook, в которой утверждается, что в филиалах рижского центра социального ухода "Тейка" и "Плявниеки" обеспечен полный пакет мероприятий по социальной реабилитации - согласно потребностям каждого ребенка.

Однако Земите в открытом письме подчеркивает, что министр не понимает само понятие основных потребностей детей.

"Основные потребности ребенка очень четко определены как в международных, так и в Латвийских правовых актах, поэтому так сильно удивляет нехватка вашей компетенции, когда вы утверждаете, что в одном из центров по уходу детям обеспечивается все необходимое. Самая первая потребность ребенка - это потребность в семье и права на семью - это лежит в основе всех норм прав детей. Никто из детей, находящихся в какой-либо из институций по уходу, не получает услугу, отвечающую этой потребности, насколько бы эта институция не была хорошей и качественной.

Вы в своей публикации утверждаете, что родители могут быть спокойны, что их ребенок находится в конкретном государственном центре по уходу, так как дети там "ухожены и окружены любовью" и "получают все необходимое".

Дети определенно получают уход и любовь, но это никогда не заменит того, что детям могут дать лишь родители, его доверенные лица, которые чаще всего являются матерью и/или отцом ребенка. Размещение ребенка в иснтитуции, его долгое нахождение в центре по уходу - одна из форм насилия по отношению к ребенку", - высказалась социальная сотрудница.