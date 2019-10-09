"Видя очередной сожженный пищевод, хочется кричать - да проснитесь же!"
За травмы, увечья или смерти совсем маленьких детей, произошедшие дома или по случайному стечению обстоятельств, ответственны только и единственно родители ребенка, и точка! Реаниматолог Детской клинической университетской больницы доктор Арта Бардзиня обращается ко всем мамам и папам...
Ребенок в возрасте до года или даже до двух лет как дома, так и вне дома может упасть, убежать, схватить, съесть или выпить то, что не нужно, потому что таким образом дети познают мир.
Если ребенок причинил себе вред, в этом виноваты только и единственно родители (в том числе и если присмотр за ребенком поручен кому-то другому),
потому что они не захотели или не сумели подумать и посмотреть на помещение и среду, в которой находится ребенок с точки зрения самого ребенка.
Это наша, взрослая вина, если в обустройстве дома важнее оказалась не безопасность ребенка, а дизайнерские соображения (столик тут смотрится лучше) или собственное удобство (лучшее место для телевизора тут, а на праздник Лиго обязательно нужен большой костер).
Дети сезонов и времени суток
Для травматизма самых маленьких детей (а примерно 1/3 пациентов Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) - это дети в возрасте до года) характерна периодичность и связь со временами года. Чаще всего пациентами больницы становятся дети с ожогами.
Стандартный комплект, который почти гарантирует длительный визит в больницу, - это печное отопление и открытое разогревание воды для мытья.
Рано или поздно ребенок засунет руку или ногу в кипящую воду до того, как родители разбавят ее холодной. Поверьте мне, это произойдет рано или поздно, если только вы не обеспечите, чтобы ребенок находился в такие моменты в другом помещении.
Также есть утренние и вечерние, или "чайные" и "кофейные" дети. Если мы видим приближающуюся к больнице автомашину Службы неотложной медицинской помощи с синими аварийными маячками, откуда выходят рыдающая мама и фельдшер с ребенком на руках - значит, беда случилась во время утреннего кофе.
Вы спросите - а что делать?
Для начала: мысль о том, что "ничего же не случится, если я поставлю кофе на край дивана", - гарантированный путь к нескольким операциям для вашего малыша.
Праздник Лиго в детской больнице нельзя представить себе без ожогов, потому что кое-кто только что научился бегать и, разумеется, забежал в костер.
- Иногда даже костра не надо, так как и на следующее утро пепел сохраняет температуру более 400 градусов, и дети обжигают руки, ноги и другие части тела, что может оставить нестираемые следы на всю жизнь…
Об этом тоже стоило бы задуматься - может быть, в первые два лета жизни ребенка не следует разжигать открытый костер в саду около дома? Насколько я знаю, вкусно поесть и спеть песни можно и без открытого пламени высотой в 3 метра.
Дом - самое опасное место в мире?
Что меня больше всего поражает? Парадоксально, что дом - это место, где у родителей больше всего возможностей контролировать и обустроить жилье максимально безопасно для ребенка, но все еще есть часть родителей, которые считают, что хранить химикаты на нижних полках или даже на полу удобнее!
Собственное удобство, без сомнения, имеет значение, но, видя очередной сожженный пищевод, мне хочется крикнуть - да проснитесь же!!!
В этом контексте особенно хотелось бы "похвалить" тех умников и поборников чистоты, которые используют концентраты чистящих средств (я даже не знаю, где такие продаются).
- Вот визуализация: ребенок находит и берет эту бутылочку с крайне щелочной жидкостью, потому что бутылочка стоит в шкафчике под раковиной в ванной комнате, и выпивает ее. Результат - сожженный пищевод, страшная агония и в качестве "бонуса", если он даже выживет, то никогда не почувствует вкуса пищи, потому что будет питаться искусственно всю оставшуюся жизнь.
Вы этого желаете своему ребенку? Может быть, все-таки проще было бы держать этот концентрат в недоступном месте, если уж для мытья пола действительно необходима практически серная кислота?
Лестница. Есть красивый двухэтажный дом с лестницей на второй этаж. Но в момент, когда в этом доме начинает жить маленький ребенок, необходимо подумать о безопасности, а именно - о воротах безопасности как внизу лестницы, так и наверху. Да, их открытие доставляет нам, взрослым, "огромные сложности", это же занимает сколько времени, мы можем куда-нибудь опоздать, потерять минуты, которые могли бы провести, "скролля" социальные сети… А сами эти ворота и закрытые промежутки между перилами - это же портит целостность задуманного дизайна! Это, конечно же, важно. Или все-таки не настолько?
Здесь я могу лишь посоветовать не смотреть на эти меры безопасности как на неэстетичный дополнительный элемент лестницы, который останется на все времена.
По крайней мере у вас вырастет здоровый ребенок! Он не поломает кости, не получит повреждение мозга и не будет инвалидом. Мне кажется, это не слишком высокая цена за здорового ребенка.
Ее величество беспечность
Не все дети, получившие травмы, умирают в больнице. Некоторые до нее не доезжают - укушенные домашними животными, разбившиеся, упав с недостроенных балконов.
Травматизм детей не зависит от состоятельности родителей. Есть нуждающиеся, социально неблагополучные и склонные к насилию родители.
Например, случай, когда беспечные родители окурком подожгли кровать своей шестимесячной дочки. Результат? Одна нога у девочки ампутирована, другая осталась покалеченной.
Сейчас она живет в США у приемных родителей. С другой стороны, есть дети и вполне "статусных" родителей. Один из них, оставленный без присмотра, дополз до окна и выпал, второго до смерти искусал ротвейлер потому что те, кто присматривал за ребенком - друзья, бабушки и дедушки - занимались своими делами.
Мне кажется, в обоих случаях надо говорить о преступных действиях по отношению к человеческой жизни. Неважно, осознанных или неосознанных, потому что последствия в обоих случаях летальные.
О чем этот рассказ?
Что я хочу сказать тем, что написала здесь? Я знаю, что в Латвии много чудесных родителей, которые желают своим детям добра, и надеюсь, что таких становится все больше.
Я знаю, что присмотр за маленьким ребенком - это сложный и утомительный процесс. И мысль о том, что "ничего же не случится, если я сейчас чуть-чуть посижу в телефоне", крайне соблазнительна.
Но будни больницы доказывают обратное - увы, случается, и, к сожалению, слишком часто и со слишком тяжелыми последствиями.
Я призываю не только заботиться о детях, но и любить их от всего сердца - это поможет увидеть свое жилище глазами ребенка. Вы должны суметь разглядеть, в каком углу ребенка подстерегает опасность. С открытым сердцем и глазами смотрите, анализируйте, что может произойти! Имейте глаза не только спереди, но и по бокам и на затылке.
И пусть банально, но это правда - дети так быстро растут! Я уверена, что через годы вы пожалеете, что в какой-то момент вам было важнее листать Instagram, чем в пятьдесят шестой раз пролистать вместе с ребенком одну и ту же книгу с картинками. Потому что промежуток времени, когда ребенок любит и боготворит вас без всяких условий, - он такой короткий, проверено!
С материалами кампании по информированию общества "РЕБЕНОК – В БЕЗОПАСНОСТИ!", которую проводят Центр профилактики и контроля заболеваний и Министерство здравоохранения, можно ознакомиться ЗДЕСЬ >>>