Ср, 9.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Находчивый владелец двух автомобилей вызвал недовольство жителей Иманты

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ФОТО: TVNET lasītājs

Припарковать машину во дворе многоквартирного дома зачастую серьезный вызов - автомобилей много, а мест - сколько есть, столько есть. 

Отлично, если рядом с домом есть улица, на которой можно припарковать свой автомобиль. Что, если нет, а любимую машину хочется держать в поле зрения?

Приходится придумывать решения - так внимание и, что уж там - и недовольство - жителей Иманты вызвал находчивый владелец двух автомобилей. 

ФОТО: TVNET lasītājs

По наблюдениям читателя TVNET, этот человек утром, отправляясь по своим делам, один из автомобилей размещает поперек на два места. Вечером, по возвращению, он снова перепарковывается и ставит два автомобиля рядом. 

ФОТО: TVNET lasītājs

Как видно на фотографиях, присланных читателем TVNET, бывают случаи, когда хитрый метод не срабатывает и кому-то все же удается вклиниться на эти места, однако, как правило, серый легковой автомобиль и белый бусик стоят рядом друг с другом. 

ФОТО: TVNET lasītājs

Как считаете, такое поведение корректно? 

ФОТО: TVNET lasītājs

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