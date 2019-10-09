Находчивый владелец двух автомобилей вызвал недовольство жителей Иманты

Припарковать машину во дворе многоквартирного дома зачастую серьезный вызов - автомобилей много, а мест - сколько есть, столько есть.
Отлично, если рядом с домом есть улица, на которой можно припарковать свой автомобиль. Что, если нет, а любимую машину хочется держать в поле зрения?
Приходится придумывать решения - так внимание и, что уж там - и недовольство - жителей Иманты вызвал находчивый владелец двух автомобилей.
По наблюдениям читателя TVNET, этот человек утром, отправляясь по своим делам, один из автомобилей размещает поперек на два места. Вечером, по возвращению, он снова перепарковывается и ставит два автомобиля рядом.
Как видно на фотографиях, присланных читателем TVNET, бывают случаи, когда хитрый метод не срабатывает и кому-то все же удается вклиниться на эти места, однако, как правило, серый легковой автомобиль и белый бусик стоят рядом друг с другом.
Как считаете, такое поведение корректно?