Турецкая военная операция "Источник мира" в Сирии: реакция, Трампа, Путина, НАТО и ЕС

В официальном заявлении Белого дома, Трамп подчеркнул, что США "не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция - плохая идея".

Трамп также заявил, что Вашингтон намерен "делать так, чтобы Турция придерживалась своих обязательств" по недопущению гуманитарного кризиса в регионе.

"Медуза" напоминает, что курдские формирования, являющиеся основной целью атаки турецкой армии, пользуются поддержкой США. Трамп незадолго до начала операции обещал, что Вашингтон не прекратит оказывать военную помощь курдам.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция проинформировала НАТО о ходе военной операции.

Комментируя старт военной операции, Столтенберг отметил, что Турция имеет "законное беспокойство в сфере безопасности, ведь подвергалась ужасным террористическим атакам", - приводит его слова "Европейская правда".

"Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с ИГИЛ, не подвергались опасности", - добавио Столтенберг, выразив уверенность, что операция в Сирии будет "умеренной и пропорциональной".

Отметим, что Турция - член НАТО, однако, как отмечает "Медуза", в последнее время у Анкары непростые отношения с Вашингтоном в военной сфере, в частности из-за покупки у России комплексов С-400.

Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова пишет, что Эрдоган проинформировал российского президента о начале операции на северо-востоке Сирии.

По данным Кремля, в ходе телефонного разговора президент РФ "призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".

Также сообщается, что Париж, Лондон и Берлин призвали провести заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг операции Турции в Сирии. Об этом в среду, 9 октября, сообщил госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, пишет "Интерфакс".

По ее словам, Франция, Германия и Великобритания завершили подготовку совместного заявления, в котором "очень решительно осуждают" этот шаг со стороны Анкары.