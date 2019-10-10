В уголовном деле о КОЗ ни к одному госчиновнику не применен статус подозреваемого

Также ни к одному из государственных должностных лиц не применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.

Во вторник на заседании парламентской комиссии по расследованию нарушений в системе КОЗ начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что по делам о мошенничестве с разрешениями и станциями КОЗ уголовная ответственность может наступить у ряда чиновников.

Замначальника Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Гиртс Мундурс информировал депутатов, что все дела по КОЗ разделены на три блока.

В первый блок включены дела, которые связаны с т.н. контейнерными схемами.

"Эти дела связаны с тем, что предприятия, которые не начали реального производства, но не хотели терять разрешение КОЗ, устанавливали передвижные контейнерные станции, чтобы формально выполнить требования", - рассказал Мундурс.

Уголовные дела по этому блоку были начаты осенью 2017 года, и в настоящее время одно из них уже дошло до суда. Также близко к завершению расследование еще одного уголовного процесса о семи когенерационных станциях.

Во второй блок входят дела, которые связаны с мошенничеством с показателями собственного потребления. В этом блоке в активной стадии расследования находятся четыре уголовных дела о семи когенерационных станциях, а одно дело уже передано в суд.

В свою очередь в рамках третьего блока расследуется деятельность ряда чиновников Министерства экономики, которые допустили мошеннические действия в системе КОЗ.

Мундурс добавил, что УБОП в ходе расследования проверил все 400 станций системы КОЗ и примерно по 100 станциям могут быть начаты уголовные процессы.