В уголовном деле о КОЗ ни к одному госчиновнику не применен статус подозреваемого

В делах о мошенничестве с разрешениями на компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии и станциями КОЗ ни к одному из государственных должностных лиц статус подозреваемого не применен, сообщила представитель по связям с прессой Государственной полиции Гита Гжибовска.
Также ни к одному из государственных должностных лиц не применен статус лица, против которого начат уголовный процесс.
Во вторник на заседании парламентской комиссии по расследованию нарушений в системе КОЗ начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что по делам о мошенничестве с разрешениями и станциями КОЗ уголовная ответственность может наступить у ряда чиновников.
Замначальника Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Гиртс Мундурс информировал депутатов, что все дела по КОЗ разделены на три блока.
В первый блок включены дела, которые связаны с т.н. контейнерными схемами.
"Эти дела связаны с тем, что предприятия, которые не начали реального производства, но не хотели терять разрешение КОЗ, устанавливали передвижные контейнерные станции, чтобы формально выполнить требования", - рассказал Мундурс.
Уголовные дела по этому блоку были начаты осенью 2017 года, и в настоящее время одно из них уже дошло до суда. Также близко к завершению расследование еще одного уголовного процесса о семи когенерационных станциях.
Во второй блок входят дела, которые связаны с мошенничеством с показателями собственного потребления. В этом блоке в активной стадии расследования находятся четыре уголовных дела о семи когенерационных станциях, а одно дело уже передано в суд.
В свою очередь в рамках третьего блока расследуется деятельность ряда чиновников Министерства экономики, которые допустили мошеннические действия в системе КОЗ.
Мундурс добавил, что УБОП в ходе расследования проверил все 400 станций системы КОЗ и примерно по 100 станциям могут быть начаты уголовные процессы.
"В первую очередь мы расследуем дела, по которым государству причинен наибольший финансовый ущерб", - сказал представитель УБОП.