Илга Шуплинска сохранила должность министра образования

За выражение недоверия проголосовали 32 депутата, против был 51.

Отставки Шуплински требовал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

Позже к требованию присоединились и внефракционные депутаты.

Как ранее сообщила агентству LETA пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня, правление СЗК считает, что министр не только проявила некомпетентность и нежелание сотрудничать с представителями отрасли, но и подорвала престиж Латвийского университета, вмешавшись в вопрос избрания его ректора.

"Каждый день, который она проводит на этой должности, госпожа Шуплинска может нанести существенный урон образованию и науке", - сказал председатель правления СЗК Эдгар Таварс.

Выступая в Сейме, министр заявила, что ее приоритетами являются качество, доступность образования, а также смена моделей управления в науке и спорте.

В прениях Николай Кабанов ("Согласие") заявил, что Шуплинска не принадлежит к числу сильных министров и пытается компенсировать свою беспомощность высокомерным отношением к людям.

Депутата не устраивает работа Шуплинской с учебными заведениями национальных меньшинств в контексте начавшегося перевода на латышский язык обучения.

Депутат Виктор Валайнис (СЗК) критиковал правительство, в котором царит хаос, и причиной этого хаоса он назвал Новую консервативную партию.

"Это министр, которой достаточно открыть рот, чтобы оскорбить всех дошкольных педагогов, педагогов предпенсионного возраста", - высказался он о Шуплинске.

Депутат Юлия Степаненко считает, что министру образования не хватает эмоциональной интеллигентности.

"В образовании не должно быть окопов, по одну сторону которых находится министр, по другую - учителя и ученики", - сказала депутат.