Бабуля стайл: яркий наряд Кристины Асмус стал предметом жёстких насмешек в Сети

"По-моему, я впервые в монохроме. И мне ооооооочень нравится. А вам?", - задала вопрос своим поклонникам Кристина Асмус.

[здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.]

Судя по отметкам "нравится" фотографию едва ли не самым первым оценил муж артистки шоумен Гарик Харламов. Однако, похоже, что большая часть подписчиков не смогла также хорошо оценить яркий образ Кристины.

В общем, "модные критики" Instagram'a назвали наряд звезды "Интернов" "Бабушка стайл".

"Бабушка Крис на рынок собралась за картофаном?", "Бабуля стайл", "Нееееее, как баба на самовар, не очень, старит тебя этот наряд что ли, во общем не айс. Но!!!! Если тебе нравится то всё гуд!", "Кулема", - писали поклонники звезды.

Один пользователь не стал накидываться на артистку, мягко отметив, что "красный не её цвет".

Однако были и те, кто вступился за артистку, отметив, что этот наряд очень даже подходит звезде.

"Тебе очень идёт!", "Девушка в красном, как Вы прекрасны", "Очень! Люблю красный И Вам к лицу)", "Крестик ты бомбически идеальна , ну и красный тебе идёт)", - писали восторженные фанаты.